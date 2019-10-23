Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ НАТО прокомментировали меморандум России и Турции по Сирии

Министры обороны стран НАТО обсудят на переговорах в четверг и пятницу ситуацию на северо-востоке Сирии, при этом альянс считает преждевременным оценивать договоренности РФ и Турции, заявил в среду генсек Йенс Столтенберг.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Соглашение Турции и США снизило уровень насилия в Сирии, считают в НАТО

РИА Новости06:02

НАТО считает, что пока рано оценивать договоренности РФ и Турции по Сирии

ТАСС05:22

В НАТО прокомментировали договорённости Путина и Эрдогана по Сирии

RT на русском06:06

Генсек НАТО заявил о преждевременности оценки российско-турецких договоренностей

Известия05:38

Генсек НАТО не стал оценивать договорённости Путина и Эрдогана

News.ru05:38

В НАТО отметили снижение уровня насилия в Сирии после соглашения США и Турции

Газета.Ru06:44

Столтенберг счел преждевременной оценку меморандума России и Турции по Сирии

Взгляд.ру06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество

Визитку Путина продают за два миллиона рублей

На одном из интернет-сайтов на продажу за два миллиона рублей выставили визитную карточку Владимира Путина времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга.
РИА Новости 05:00
Экономика

Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации

Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы.
ТАСС 04:25
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Политика

Зеленский потребовал проверить депутатов на полиграфе

Члены комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подозреваемые во взяточничестве, должны пройти проверку на детекторе лжи, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 23 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM 06:15
Общество

Что скажет Цукерберг в Конгрессе в защиту криптовалюты Libra

Что скажет Цукерберг и почему ему не удастся удовлетворить любопытство конгрессменов - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:49
Авто

Hyundai презентовал новый Hyundai Creta

Кроссовер второй генерации дебютировал на китайском рынке. Корейский автопроизводитель представил второе поколение кроссовера ix25.
Тарантас Ньюс 21 октября в 14:04
Происшествия

В бассейне пермского спорткомплекса «Олимпия» утонула девочка

В бассейне спорткомплекса «Олимпия» в Перми погибла 11-летняя девочка.
REGNUM вчера в 15:32
Общество

Greenpeace: в Россию начали привозить радиоактивные отходы из Германии

Согласно документу властей немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, с 2019 по 2022 годы в Россию отправят 12 тыс. т урановых хвостов − более тысячи контейнеров и около 20 железнодорожных составов.
Полит.ру 05:57
Происшествия

Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге

Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru 06:29
Происшествия

В Британии обнаружен грузовик с 39 трупами

Газета.Ru 06:55
Происшествия

Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве

Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:07
Общество

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента

Отключены серверы популярного хранилища нелегального контента Серверы стримингового плеера Moonwalk, который доставлял контент для 80% пиратских сайтов в России, отключены усилиями голландских правообладателей.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Политика

Путин заявил о намерении наращивать российское присутствие в Африке

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси проходит саммит Россия–Африка.
Известия 06:30
Шоу-бизнес

Возлюбленная Максима Виторгана Нино Нинидзе показала «беременное» фото

На днях актриса привлекла особое внимание новой публикацией — она выложила снимок, на котором запечатлена с большим округлившимся животом.
Popcornnews.ru вчера в 04:15
Музыка

Розенбаум перепел песню Бузовой «Водица»

Piter.tv вчера в 09:56
Экономика

ФНС обяжет компании доплачивать налоги при использовании самозанятых

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 2020 года будет обязывать компании платить страховые взносы и НДФЛ за самозанятых, труд которых используют вместо штатных работников и, тем самым, пытаются избежать этих выплат, заявил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы.
РИА Новости 05:38
Происшествия

Причиной гибели людей на руднике Таймырский стал недостаток кислорода

RT на русском 05:40
Политика

Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США

Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.
Lenta.ru вчера в 19:17
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

Появилось видео вскрытия сейфа с золотом на месте прорыва дамбы

Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.
REGNUM 04:00
Авто

Компания Renault готовит совершенно новый кроссовер

Компания Renault готовится вывести на рынок совершенно новый паркетник.
Новые автомобили вчера в 10:51
Фигурное катание

Щербакова удалила пост о походе в казино Лас-Вегаса

Pravda.Ru 06:19
Экономика

Госдума ожидает внесения проекта по компенсации советских вкладов

Госдума дала рекомендации правительству внести законопроект, который обеспечит выплату полной компенсации по дореформенным вкладам граждан.
Аргументы и Факты вчера в 10:54
Кино

«Ростелеком» подарит интернет новым подписчикам сервиса Wink

«Ростелеком» предложил рязанцам оформить подписку на особую коллекцию Wink и получить домашний и мобильный интернет в подарок, с которыми смотреть контент можно будет на любом устройстве, в любое время и в любом месте.
RZN.info 04:20
Происшествия

Появилось видео с места кровавой перестрелки в Ростовской области

Журналистская правда 04:04
Путешествия

Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции

РИА Новости вчера в 21:51
Армия и оружие

Переброшенные из Сирии в Ирак военные США покинут страну через месяц

Министр обороны Ирака Наджах аш-Шамари заявил, что американские военнослужащие, передислоцированные из северо-восточных районов Сирии, покинут иракскую территорию в течение четырех недель.
Известия 06:55
Футбол

«Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг»

Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».
Sport24.ru 04:33
Общество

Ученые опровергли пользу популярного способа оздоровления в старости

Немецкие ученые провели исследование и опровергли пользу популярного способа оздоровления.
Дни24 02:48
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное