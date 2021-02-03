МИД РФ и посольство США сегодня обменялись нотами о завершении внутренних процедур, которые были необходимы для продления срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь соглашение вступило в силу, сообщила пресс-служба российского ведомства.

Видео Фото Интересное видео Вести.Ru Моя Москва.онлайн ТК Звезда Известия НТВ Первый канал Ruposters.ru Вести.Ru Городовой Вести.Ru Моя Москва.онлайн Piter.tv Городовой Piter.tv ТК Звезда Пятый канал Моя Москва.онлайн Комсомольская правда

С чего всё началось Российское-американское соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступило в силу, сообщило Министерство иностранных дел РФ. Коммерсантъ 08:48