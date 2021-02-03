МИД объявил о продлении ДСНВ с США до 2026 года
МИД РФ и посольство США сегодня обменялись нотами о завершении внутренних процедур, которые были необходимы для продления срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь соглашение вступило в силу, сообщила пресс-служба российского ведомства.В источнике
С чего всё началось
Российское-американское соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступило в силу, сообщило
Министерство иностранных дел РФ.
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