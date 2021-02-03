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Ведомости
Ведомости

МИД объявил о продлении ДСНВ с США до 2026 года

МИД РФ и посольство США сегодня обменялись нотами о завершении внутренних процедур, которые были необходимы для продления срока действия договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), теперь соглашение вступило в силу, сообщила пресс-служба российского ведомства.В источнике
С чего всё началось
Российское-американское соглашение о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3) вступило в силу, сообщило
 Министерство иностранных дел РФ.
Коммерсантъ08:48
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РБК

НАТО напомнило об «агрессии» России после продления договора о ракетах

РБК10:13
НТВ

Соглашение о продлении ДСНВ вступило в силу

НТВ08:34
Коммерсантъ

Россия и США продлили Договор о СНВ

Коммерсантъ08:48
Взгляд.ру

В МИДе заявили об официальном продлении СНВ-3 до 2026 года

Взгляд.ру08:42
Первый канал

Вступило в силу соглашение о продлении Договора СНВ-3

Первый канал10:06
ТАСС

Генсек НАТО приветствовал продление Россией и США ДСНВ

ТАСС09:19
Курьер. Среда. Бердск

Путин продлил договор СНВ между Россией и США на пять лет

Курьер. Среда. Бердск30 января в 22:01

Пушков выступил в защиту Псаки после ее конфуза на брифинге

Российский сенатор Алексей Пушков высказался в защиту пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая во время брифинга перепутала Space Force — Космические силы США, созданные в 2019 году, — с президентским самолетом.
Известия09:34

Организаторы «Евровидения» исключили обычный формат конкурса в 2021 году

«Конкурс песни «Евровидение» обязательно вернется к нам в мае этого года, несмотря на пандемию, но в нынешних обстоятельствах, к сожалению, невозможно провести мероприятие так, как мы привыкли», — приводятся в пресс-релизе слова Мартина Остердаля, исполнительного руководителя «Евровидения».
РБК09:01