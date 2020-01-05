Политика

Российская газетаРоссийская газетаГенсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Решение организовать встречу послов стран НАТО Столтенберг принял, проведя консультации с союзниками.
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НАТО проведет экстренное заседание по ситуации в Ираке

ТАССвчера в 12:18

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил на сегодня экстренную встречу Североатлантического совета

Эхо Москвывчера в 21:03

Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке

Известиявчера в 11:38

НАТО созвало экстренное заседание по ситуации в Ираке

РБКвчера в 13:03

Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака

Коммерсантъвчера в 12:15

Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

RT на русскомвчера в 12:16

В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке

Газета.Ruвчера в 12:04
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Хоккей

Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира

Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Газета.Ru вчера в 15:43
Политика

Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию

План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
ИА Новороссия вчера в 15:30
Происшествия

В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов

Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
REGNUM вчера в 12:55
Общество

Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд

Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Российская газета 00:00
Шоу-бизнес

В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже

Певица Валерия (Алла Перфилова) вызвала волну критики от пользователей инстаграма после публикации, где показала костюм, в который она была одета за час до концерта в Воронеже.
РИА Новости вчера в 22:28
Армия и оружие

Трамп грозит Ирану новейшим оружием

В качестве ответного шага Трамп разместил на своей страничке в Twitter угрозу в случае нападения на базу или даже любого гражданина США ударить по Ирану сильнее, чем когда-либо.
Live24 вчера в 05:21
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

Lenta.ru 04 января в 08:39
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru 04 января в 16:45
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Газета.Ru вчера в 23:34
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК 04 января в 22:20
Происшествия

Сожитель вытолкнул охинку из окна пятого этажа

Сотрудники установили, что потерпевшая проживала в одной из квартир дома № 33 по улице Комсомольской с ранее судимым 29-летним сожителем.
АСТВ вчера в 23:35
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Иран отказался от ограничений ядерной сделки

Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
РИА Новости вчера в 14:27
Армия и оружие

Военная база США в Кении подверглась атаке

В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Газета.Ru вчера в 03:44
Хоккей

Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
Вечерняя Москва вчера в 21:32
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

В Забайкальском крае самовольно покинул воинскую часть солдат-срочник Артур Хакимов.
Российская газета 04 января в 20:43
Политика

Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса

RT на русском вчера в 22:19
Гаджеты

Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex

Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Профиль 03 января в 03:01
Музыка

Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии

Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
РИА Новости 03 января в 07:41
Политика

Трамп пригрозил Ираку санкциями

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Коммерсантъ вчера в 20:02
Недвижимость

Что ждет «Москва-сити» после переезда министерств

Переезд стал началом глобального проекта по переводу в «Москва-сити» почти всех правительственных подразделений за исключением силовых ведомств, МЧС, Росархива и МИДа.
Ведомости 03 января в 09:13
Гаджеты

Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Rusargument вчера в 07:49
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею среди молодежи пройдет в России в 2023 году

Санкции WADA не повлияют на место проведения соревнований Новосибирск и Омск в 2023 году станут хозяевами молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Союзное Вече вчера в 10:11
Авто

В Архангельске протестировали арктический вездеход «Русак»

Сообщается, что максимальная скорость составляет 60 км/ч, а по снегу вездеход способен передвигаться на скорости от 15 до 25 км/ч.
Pnzdrive вчера в 06:56
Армия и оружие

СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана

Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
РБК вчера в 18:30
Происшествия

Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний

БК55 04 января в 06:08
Армия и оружие

Взрыв у посольства США раздался в Багдаде

Политика Сегодня 04 января в 12:13
Хоккей

Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ

Pravda.Ru вчера в 04:11
Хоккей

«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады

Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Спорт-Экспресс вчера в 21:01
Происшествия

Из балаковского детдома сбежали две девочки

Две девочки сбежали из ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей», расположенного в Балакове.
АиФ Саратов 04 января в 03:14
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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