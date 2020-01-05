Политика
Российская газетаГенсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Решение организовать встречу послов стран НАТО Столтенберг принял, проведя консультации с союзниками.
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Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака
Коммерсантъвчера в 12:15
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Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Политика
Климкин: Путин поделит Украину на Новороссию и Малороссию
План президента России Владимира Путина относительно Украины предполагает раздел страны на Новороссию и Малороссию с последующим включением первой в состав России.
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Общество
Названа ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая.
Шоу-бизнес
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Певица Валерия (Алла Перфилова) вызвала волну критики от пользователей инстаграма после публикации, где показала костюм, в который она была одета за час до концерта в Воронеже.
Армия и оружие
Трамп грозит Ирану новейшим оружием
В качестве ответного шага Трамп разместил на своей страничке в Twitter угрозу в случае нападения на базу или даже любого гражданина США ударить по Ирану сильнее, чем когда-либо.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Происшествия
Сожитель вытолкнул охинку из окна пятого этажа
Сотрудники установили, что потерпевшая проживала в одной из квартир дома № 33 по улице Комсомольской с ранее судимым 29-летним сожителем.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Политика
Иран отказался от ограничений ядерной сделки
Иран объявил об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", сообщило правительство Ирана, назвав этот шаг "последним".
Армия и оружие
Военная база США в Кении подверглась атаке
В округе Ламу в Кении была атакована военно-морская база США Манда-Махогони. Об этом сообщает газета Daily Nation.
Хоккей
Стали известны соперники россиян на молодежном ЧМ-2021 по хоккею
Молодежная сборная России по хоккею оказалась на мировом первенстве 2021 года в группе В. Как уточняет Международная федерация хоккея, соперниками россиян на групповом этапе станут национальные команды Швеции, США, Чехии и Австрии.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
В Забайкальском крае самовольно покинул воинскую часть солдат-срочник Артур Хакимов.
Политика
Помпео назвал условие выхода Венесуэлы из кризиса
Гаджеты
Huami показала суперзащищенные умные часы Amazfit T-Rex
Компания Huami готовится представить умные часы Amazfit T-Rex, рассчитанные на эксплуатацию в экстремальных условиях.
Музыка
Группа «Ленинград» воссоединится для выступления в Калифорнии
Группа "Ленинград" воссоединится для выступления на фестивале Coachella, который пройдет в апреле в Калифорнии.
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Недвижимость
Что ждет «Москва-сити» после переезда министерств
Переезд стал началом глобального проекта по переводу в «Москва-сити» почти всех правительственных подразделений за исключением силовых ведомств, МЧС, Росархива и МИДа.
Гаджеты
Samsung представила линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Южнокорейский гигант Samsung представил новую линейку изогнутых мониторов под названием Odyssey.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею среди молодежи пройдет в России в 2023 году
Санкции WADA не повлияют на место проведения соревнований Новосибирск и Омск в 2023 году станут хозяевами молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Авто
В Архангельске протестировали арктический вездеход «Русак»
Сообщается, что максимальная скорость составляет 60 км/ч, а по снегу вездеход способен передвигаться на скорости от 15 до 25 км/ч.
Армия и оружие
СМИ сообщили о повышенной боевой готовности ракетных войск Ирана
Ракетные войска Ирана находятся в повышенной боевой готовности, сообщил Reuters официальный представитель США.
Происшествия
Омское собрание в память о Федорове прошло без задержаний
Армия и оружие
Взрыв у посольства США раздался в Багдаде
Хоккей
Шведскому хоккеисту не понравилось поведение россиян в полуфинале МЧМ
Хоккей
«В МХЛ и ВХЛ — страшная коррупция». Жесткий Ларионов после поражения от Канады
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов после поражения от Канады в финале МЧМ (3:4) высказался о ситуации в нашем хоккее.
Происшествия
Из балаковского детдома сбежали две девочки
Две девочки сбежали из ГБУ СО «Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей», расположенного в Балакове.