Политика
Российская газетаГенсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Решение организовать встречу послов стран НАТО Столтенберг принял, проведя консультации с союзниками.
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Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака
Коммерсантъвчера в 12:15
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Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Происшествия
В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя
Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
Хоккей
Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Политика
Китайская делегация приедет в Вашингтон для заключения торговой сделки
Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп написал, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.
Религия
Православные 6 января встречают Рождественский сочельник
Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Наука
Ученые назвали помогающий снизить давление напиток
Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
Политика
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Политика
Отказ США выводить войска из Ирака сочли презрением к союзникам
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается выводить войска из Ирака.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Технологии
Компания Samsung создала первых «искусственных людей»
Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.
Гаджеты
Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T
В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
Кино
Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Происшествия
В Грузии погиб под лавиной турист из России
Политика
Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»
Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Гаджеты
Названы 10 самых быстрых смартфонов по итогам 2019 года
Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Шоу-бизнес
Ростовская модель Playboy Мария Лиман на Новый год попала в ДТП
Известная модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман попала в серьезную аварию на Бали и получила многочисленные травмы.
Футбол
Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»
Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
Теннис
Медведев принес России победу над командой США на ATP Cup
Российский теннисист встретился с американцем Джоном Иснером в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup.
Армия и оружие
NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире
Политика
США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск
Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи.
Здоровье
Утренние подъемы артериального давления — причины
Нормальное кровяное давление составляет 120/80 мм рт. ст. Показания между 120/80 мм рт.ст. и 139/89 мм рт. ст. указывают на то, что человек подвержен риску развития гипертонии, а показания выше 140/90 мм рт. ст. указывают на гипертонию.
Происшествия
В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов
Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
Хоккей
Фазель рассказал, что молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в России, утверждает «Спорт-Экспресс».