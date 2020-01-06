Политика

Российская газетаРоссийская газетаГенсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Решение организовать встречу послов стран НАТО Столтенберг принял, проведя консультации с союзниками.
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил на сегодня экстренную встречу Североатлантического совета

Эхо Москвывчера в 21:03

Столтенберг созвал срочное заседание Совета НАТО после решения парламента Ирака

Коммерсантъвчера в 12:15

НАТО проведет экстренное заседание по ситуации в Ираке

ТАССвчера в 12:18

Столтенберг созвал срочное заседание совета НАТО 6 января

RT на русскомвчера в 12:16

НАТО созвало экстренное заседание по ситуации в Ираке

РБКвчера в 13:03

В НАТО созвали срочное заседание из-за ситуации в Ираке

Газета.Ruвчера в 12:04

Столтенберг объявил о срочном созыве совета НАТО из-за ситуации в Ираке

Известиявчера в 11:38
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Армия и оружие

WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:24
Общество

Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко

Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Газета.Ru вчера в 03:19
Происшествия

В Нижегородской области мужчина погиб, защищая женщину от грабителя

Молодой человек умер от ножевых раненых после того, как вступился за женщину на улице в городе Павлове, сообщило следственное управление СК по Нижегородской области.
РИА Новости вчера в 10:56
Хоккей

Сборная России проиграла Канаде в финале МЧМ-2020

Сиб.фм вчера в 15:42
Политика

В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану

"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
РИА Новости вчера в 23:45
Политика

Китайская делегация приедет в Вашингтон для заключения торговой сделки

Как ранее передавал NEWS.ru, Трамп написал, что первая фаза торговой сделки США и Китая будет подписана 15 января.
News.ru вчера в 11:18
Религия

Православные 6 января встречают Рождественский сочельник

Рожде́ственским соче́льником называют канун Рождества. Он является днём усиленного приготовления к Рождеству.
Менделеевские новости 01:15
Политика

Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы

Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Коммерсантъ вчера в 13:30
Происшествия

В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей

Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
РИА Новости 01:05
Наука

Ученые назвали помогающий снизить давление напиток

Результаты эксперимента показали, что разбавленный брусничный сок значительно снижал высокое кровяное давление, а концентрированный напиток положительно влиял на состояние сосудов.
РИА Новости 04 января в 14:27
Политика

На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере

В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
РИА Новости 01:29
Политика

Отказ США выводить войска из Ирака сочли презрением к союзникам

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается выводить войска из Ирака.
РЕН ТВ вчера в 22:08
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче Кубка Англии

«Ливерпуль» обыграл «Эвертон» в матче 1/32 финала Кубка Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красных.
Sport24.ru вчера в 12:52
Технологии

Компания Samsung создала первых «искусственных людей»

Компания Samsung создала первых «искусственных людей» в рамках недавно анонсированного проекта Neon.
Дни24 вчера в 23:00
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera вчера в 17:35
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

В ходе дискуссии вокруг законопроекта об отмене транспортного налога депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») напомнил, что одним из аргументов введения транспортного налога было финансирование за счет него дорожной сферы.
REGNUM 02 января в 22:19
Кино

Фильм «1917» завоевал «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческую драму "1917" британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили "Золотого глобуса" в категории "Лучшая драма".
РИА Новости вчера в 23:28
Политика

Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»

Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Газета.Ru 01:03
Происшествия

В Грузии погиб под лавиной турист из России

Вести.Ru 01:56
Политика

Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Правительства Казахстана и Соединенных Штатов Америки подписали соглашение о воздушном сообщении по принципу "открытого неба", сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Казахстана.
Sputnik Таджикистан 01:18
Гаджеты

Названы 10 самых быстрых смартфонов по итогам 2019 года

Специалисты подвели итоги и назвали самые быстрые смартфоны по итогам 2019 года.
Astera 04 января в 11:26
Шоу-бизнес

Ростовская модель Playboy Мария Лиман на Новый год попала в ДТП

Известная модель из Ростова-на-Дону Мария Лиман попала в серьезную аварию на Бали и получила многочисленные травмы.
Ugpressa.ru вчера в 05:47
Футбол

Испанские СМИ: Смолов перейдёт из «Локомотива» в «Эспаньол»

Испанский футбольный клуб «Эспаньол» заинтересован в приобретении нападающего московского «Локомотива» и сборной России Фёдора Смолова.
RT на русском 00:46
Теннис

Медведев принес России победу над командой США на ATP Cup

Российский теннисист встретился с американцем Джоном Иснером в рамках турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) - ATP Cup.
Газета.Ru вчера в 10:28
Армия и оружие

NI поставил российскую морскую пехоту в тройку лучших в мире

РБК 03 января в 00:42
Политика

США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.
Газета.Ru вчера в 16:01
Гаджеты

Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона

Эксперт по технологиям аккумуляторов назвал распространенную ошибку при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению срока службы батареи.
Lenta.ru 04 января в 04:03
Здоровье

Утренние подъемы артериального давления — причины

Нормальное кровяное давление составляет 120/80 мм рт. ст. Показания между 120/80 мм рт.ст. и 139/89 мм рт. ст. указывают на то, что человек подвержен риску развития гипертонии, а показания выше 140/90 мм рт. ст. указывают на гипертонию.
Medical Insider вчера в 06:24
Происшествия

В Крыму задержали полицейского, подозреваемого в наезде на пешеходов

Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело в отношении начальника районного отдела участковых, который подозревается в наезде 4 января на пешеходном переходе на троих людей, один из которых позднее от полученных травм скончался в больнице.
REGNUM вчера в 12:55
Хоккей

Фазель рассказал, что молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в России, утверждает «Спорт-Экспресс».
Спорт день за днем вчера в 09:24
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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