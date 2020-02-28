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КоммерсантъГенсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе. Он также призвал Россию и власти Сирии прекратить атаки на этой территории.
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США выступают против астанинского формата урегулирования в Сирии
Вашингтон не считает эффективным астанинский формат урегулирования ситуации в Сирии.
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Instagram-блогер Екатерина Диденко, праздновавшая накануне день рождения в банном комплексе в Москве, подтвердила гибель мужа при ЧП с сухим льдом.
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Почти половина заразившихся коронавирусом в Китае выздоровели
Свыше 49% заразившихся новым коронавирусом в материковой части Китая уже выздоровели, умерли 3,57% заболевших, остальные находятся под наблюдением врачей.
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Ушедшая рота. Как псковские десантники шагнули в бессмертие
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Украина отказалась праздновать День Победы
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Россия поставила условие выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Согласно составленному Москвой плану действий по исполнению решения для Совета Европы, Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, пишут "Ведомости".
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Сегодня «Зенит» сыграет с «Локомотивом»
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В сети появились постеры экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
В Сети появились дебютные постеры с изображением Миллы Йовович. Девушка сыграет в киноленте главную роль.
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Принц Гарри записал песню с Джоном Бон Джови
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Ситуация в России В Москве госпитализировали пять человек, контактировавших с больным коронавирусом гражданином Ирана, который находился в городе транзитом.
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СБР попросил IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова
Союз биатлонистов России (СБР) попросил Международный союз биатлонистов (IBU) предоставить официальную позицию по делу российского спортсмена Александра Логинова, передает ТАСС.
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Трамп захотел провести саммит с лидерами России и Китая
Президент США Дональд Трамп захотел провести встречу с лидерами России и Китая, на которой можно было бы обсудить вопросы разоружения.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
В физическом выражении экспорт российского золота в Великобританию вырос в 11 раз — с 10,4 до 113,5 тонны.
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ВОЗ посоветовала носить медицинские маски только больным и врачам
Язаревич подчеркнул, что польза от ношения маски обычными людьми в попытке не заразиться не доказана.
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Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь русским именем
Напомним, что дочь Курниковой и Иглесиаса родилась 30 января и стала третьим ребенком пары.
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Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
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Названы регионы, где новые квартиры продают по цене ниже себестоимости
Специально для "Российской газеты" Валерий Емельянов, аналитик ИК "Фридом Финанс", сравнил цены в Москве и в регионах, а также назвал города, где застройщики продают жилье по заниженным ценам.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Политика
В МИД России рассказали о консультациях с Турцией по Сирии
Представители России и Турции на консультациях по Сирии в Анкаре подтвердили нацеленность на снижение напряженности "на земле" при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН.
Шоу-бизнес
Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
Космос
Прототип корабля Starship Маска взорвался при испытаниях в Техасе
Прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки частной космической компании SpaceX Илона Маска лопнул при испытаниях в штате Техас.
Наука
Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона
Настольный теннис помог пациентам облегчить симптомы болезни. Пинг-понг замедляет симптомы болезни Паркинсона.
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Список облагаемых налогом на роскошь автомобилей стал больше
Общество
На фоне вспышки коронавируса японцы стали скупать туалетную бумагу
На фоне вспышки коронавируса японцы стали скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление в Москве к 8 марта до +9 °С
Дневная температура в Москве 7 и 8 марта может превысить норму на 6—8 °С, достигнув отметки +9 °С. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
Технологии
Конференцию GDC 2020 перенесли на лето из-за коронавируса
Несмотря на объявление NVIDIA о решении не отменять из-за вспышки коронавируса своё главное ежегодное мероприятие — конференцию GTC (GPU Technology Conference), созвучное событие из мира компьютерных игр всё же решили отложить на более поздние сроки.
Политика
Украинцы с 1 марта смогут попасть в Россию только по загранпаспорту
С 1 марта жители Украины смогут попасть в Россию только с помощью загранпаспорта, сообщило украинское министерство «по вопросам временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц. (минВОТ).
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