Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе. Он также призвал Россию и власти Сирии прекратить атаки на этой территории.

Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

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