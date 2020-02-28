Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъГенсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе. Он также призвал Россию и власти Сирии прекратить атаки на этой территории.
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