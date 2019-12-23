Политика
Газета.RuГенсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство DPA. По его словам, он встретится с Путиным при подходящих рамочных условиях.
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Кино
Ди Каприо раскритиковал коллег за жалобы на тяжелую работу
Здоровье
Из-за гриппа приостанавливают занятия в школах Волгоградской области
В Волгограде и Волгоградской области из-за заболеваний гриппом отдельные классы в образовательных учреждениях были закрыты на минувшей неделе.
Политика
Песков прокомментировал дарение подарков Путину на пресс-конференции
Открытая пресс-конференция с открытой аккредитацией является широко практикуемым форматом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Здоровье
Онколог назвала симптомы рака в области головы и шеи
Заведующая отделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Лилия Яковлева в эфире радиостанции "Говорит Москва" перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии опухолей в области головы и шеи.
Шоу-бизнес
Ради новой жены Александр Цекало выкупил фамилию у бывшей
Александр Цекало с молодой женой планируют ребенка.
Происшествия
Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео
В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
Общество
Совет Федерации призвал срочно запретить продажу снюсов
Валентина Матвиенко, спикер верхней палаты, призвала сделать это оперативно — до внесения соответствующих поправок в законодательство.
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Диетолог считает, что любую лечебную минеральную воду не стоит употреблять без специального назначения врача.
Энергетика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
Происшествия
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Кирова самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Гаджеты
В Китае стартуют продажи новых Super SIM-карт
В понедельник, 23 декабря, в Гуанчжоу стартуют продажи новых экспериментальных Super SIM-карт.
Политика
В Кремле рассказали об ответе на санкции США против Nord Stream 2
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Происшествия
В Бурятии полицейские зарубили девушек топором
Шоу-бизнес
Супругу Анастасии Заворотнюк заблокировали счета
Как сообщает Телеграм-канал Mash, Чернышеву налоговая служба заблокировала счета. То есть, финансовые операции стали недоступны.
Политика
Лавров заявил об интересе Трампа к поездке в Москву 9 мая
Армия и оружие
National Interest признал превосходство российской артиллерии
Авторы статьи подчеркнули, что исходя из вышеизложенного, американская артиллерия нуждается в срочной модернизации и улучшении.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года.
Происшествия
Подростки толпой избили полицейских в Апатитах
Общество
Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты
Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
Общество
Минпромторг выделит 15 миллиардов рублей на русификацию Superjet
Минпромторг намерен выделить дополнительные 15 миллиардов рублей на разработку самолета Superjet New с максимальным числом деталей, созданных в России.
Политика
Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа компании Allseas от участия в прокладке труб «Северного потока-2» по дну Балтийского моря Россия столкнется с необходимостью искать другие трубоукладочные корабли.
Армия и оружие
Первую ЗРС С-350 «Витязь» передали Минобороны
Российские военные получили первый комплект зенитной ракетной системы С-350 "Витязь".
Культура
Кирилл Цыганов из Кстова стал победителем шоу «Танцы»
Названы имена победителей в шоу «Танцы». Победа досталась Кириллу Цыганову из Кстова Нижегородской области.
Общество
YouTube и «Яндекс.Видео» могут заблокировать из-за книжных издателей
Сервисам YouTube и "Яндекс.Видео" из-за закона о пиратстве грозит вечная блокировка в России, пишет газета "Ведомости".
Армия и оружие
Минобороны провело крупную кадровую ротацию
В Минобороны прошла серьезная кадровая ротация.
Политика
Китай выразил протест США из-за пунктов о Гонконге в оборонном бюджете
Китай выражает протест Соединённым Штатам в связи с включением в оборонный бюджет на 2020 год пунктов о поддержке протестующих в Гонконге и военном сотрудничестве с Тайванем.
Происшествия
В Москве задержали тракториста, спрятавшего два трупа в колодце
В Москве задержали мужчину по подозрению в непредумышленном убийстве двух человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Автоспорт
СМИ: Леклер продлил контракт с «Феррари» с утроением зарплаты
Пилот «Феррари» Шарль Леклер заключил новый контракт с командой до 2024 года.
Авто
Renault отзывает почти 80 тыс. автомобилей Kaptur
Концерн Renault отзывает 78,5 тыс. автомобилей марки Kaptur. Как сообщает Росстандарт, отзываются машины, продаваемые с сентября 2015 года.