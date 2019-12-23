Политика

Газета.RuГазета.RuГенсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство DPA. По его словам, он встретится с Путиным при подходящих рамочных условиях.
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Столтенберг заявил о готовности встретиться с Путиным

РИА Новости04:24

Генсек НАТО заявил о готовности лично встретиться с Путиным

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Столтенберг готов лично встретиться с Путиным

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Столтенберг заявил о готовности лично встретиться с Путиным

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