Политика
Газета.RuГенсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство DPA. По его словам, он встретится с Путиным при подходящих рамочных условиях.
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Общество
В Дагестан прибыл Александр Бастрыкин
Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Общество
СВР обещает рассекретить имена семи разведчиков-нелегалов
СВР рассекретит к своему столетнему юбилею имена семерых разведчиков-нелегалов.
Политика
Ветераны «Альфы» предположили, кто стоит за массовыми «минированиями»
Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Политика
Россия заявила о готовности предоставить Нидерландам данные о МН17
Ранее глава МИД Нидерландов Стеф Блок в письме национальному парламенту, посвященном стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, сообщил, что голландская сторона обращалась к Москве за помощью в расследовании о незакрытии воздушного пространства над востоком Украины во время крушения MH17.
Происшествия
Песков прокомментировал стрельбу на Лубянке
Стрельба на Лубянке — трагедия, поскольку погибли люди, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Экономика
Медведев продлил эксперимент tax free на год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
Экономика
Минэкономики Украины может пересмотреть валютный курс в макропрогнозе на 2020-22 годы
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что министерство может пересмотреть курс гривны к доллару в собственном макропрогнозе на 2020-22 годы.
Общество
Российским школьникам показали методы разгона протестующих
Спецназ ФСИН показал школьникам силовые методы разгона протестующих во время церемонии посвящения учеников в кадеты в школе №21 города Златоуст Челябинской области.
Происшествия
В Москве напали с ножом на сотрудника Генпрокуратуры
Неизвестный ранил ножом покупателя в одном из продуктовых магазинов Москвы.
Политика
Песков: Россия ответит США на санкции против «Северного потока — 2»
Россия ответит на санкции Соединённых Штатов против «Северного потока — 2». Об этом 23 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.
Политика
Германия ответит на санкции США после анализа последствий
Отмечается, что реакция на американские санкции против газопровода последует после детального анализа возможных последствий принятого в США закона.
Музыка
Зрители назвали провалом номер ученицы Шнурова на «Голосе»
Подопечная Сергея Шнурова на шоу «Голос» Рагда Ханиева разочаровала поклонников выступлением, для которого она выбрала песню «Выхода нет» группы «Сплин».
Энергетика
Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на пять лет
Цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет, заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства.
Кино
«Зеленая книга» стала фильмом года по версии «КиноПоиска»
Интернет-сервис "КиноПоиск" назвал главным фильмом года "Зеленую книгу" Питера Фаррелли, сообщает пресс-служба портала.
Шоу-бизнес
Фото: певица Нюша назвала дочь Симбой
29-летняя российская певица Анна Шурочкина, более известная как Нюша, в ноябре 2018 года впервые стала мамой - у артистки и ее супруга, главного советника президента Международной федерации студенческого спорта Игоря Сивова, родилась дочь.
Происшествия
В Челябинской области после массового отравления закрыли детский сад
Пресс-служба Роспотребнадзора по Челябинской области сообщила, что детский сад закрыт, в нем проведена генеральная уборка, а также организована дезинфекция.
Экономика
В ПФР сообщили, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров
Сообщается, что пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Авто
Hyundai показал новый седан, который меньше и дешевле Соляриса
Компания Hyundai готовится вывести на рынок новый субкомпактный седан, которому дали название Aura.
Общество
У митрополита РПЦ нашли недвижимость в Испании
Шоу-бизнес
Александр Цекало выкупил у бывшей супруги свою фамилию
Шоумен и продюсер Александр Цекало выкупил у бывшей супруги Виктории Галушки свою фамилию.
Общество
Стрелка с Лубянки связали с украинской националистической организацией
ФСБ установила связь Евгения Манюрова, устроившего перестрелку в центре Москвы 19 декабря, с украинской националистической организацией «Этническое национальное объединение» (ЭНО).
Шоу-бизнес
Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой
Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
Общество
Китай опроверг данные о работе иностранных заключенных в тюрьме Шанхая
Ранее издание Sunday Times сообщило, что шестилетняя девочка из Лондона обнаружила на рождественской открытке послание с просьбой о помощи, написанное, предположительно, иностранными заключенными в шанхайской тюрьме Цинпу, которые вынуждены работать против своей воли.
Гаджеты
3D-макеты iPhone 12 Pro Max опубликованы в Сети
В Интернете уже сегодня можно увидеть макеты iPhone 12 Pro Max.
Армия и оружие
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на Дамаск
Сирийская ПВО отразила ракетную атаку на столицу страны Дамаск.
Шоу-бизнес
Клара Новикова прокомментировала призыв Борщевой закрыть «Аншлаг»
Народная артистка РФ Клара Новикова прокомментировала призыв звезды КВН и шоу Comedy Woman Елены Борщевой закрыть программу «Аншлаг», которая выходит на телевидении уже более 30 лет, а юмориста Владимира Винокура заменить роботом.
Наука
Опухоль на чипе ускорит тестирование новых лекарств от рака
Новый миниатюрный прибор имитирует окружающую среду организма человека, позволяя проверять действие новых потенциальных лекарств в приближенных к реальным условиях, пишет EurekAlert.