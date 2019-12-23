Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агенство DPA. По его словам, он встретится с Путиным при подходящих рамочных условиях.

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

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