«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».

НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии

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