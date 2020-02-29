Армия и оружие
КомпанияНАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии
«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
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Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о действиях России в случае конфликта с Турцией
Ветеран ФСБ, генерал-майор и председатель Центрального исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов прокомментировал обострение в сирийском Идлибе и опасения, что боевые действия Турции против армии Сирии могут затронуть и Россию.
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Американская поп-певица Бритни Спирс во время танцевальной тренировки сломала ногу.
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В Москве два человека погибли после прыжка в бассейн с сухим льдом
Два человека погибли, двое госпитализированы в Москве после того, как в бассейн засыпали 25 килограммов сухого льда, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Логинов может пропустить последний этап Кубка мира
Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что спортсмен может пропустить последний этап Кубка мира в Осло.
Биатлон
Резцова неудачно выступила в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону
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Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов
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"Ливерпуль" может остаться без титула чемпиона Англии, если сезон будет сокращен из-за вспышки коронавируса, сообщает The Telegraph.
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тысячи
С начала вспышки заболевания в декабре прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 2835 человек, зарегистрировано 79251 случаев заражения.
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Не менее пяти человек погибли в результате наводнений на юге Перу, передает телеканал teleSUR.
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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
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Украина договорилась со Словакией о запуске c 1 марта текущего года виртуального реверса российского газа, который идет в Европу по украинской территории.
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Стали известны все пары первого раунда плей-офф Кубка Гагарина
Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.
Армия и оружие
Заявление НАТО в поддержку Турции заблокировали
Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб.
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Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
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Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
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Суарес выразил надежду, что «Барселона» продлит с ним контракт
Экономика
Силуанов объяснил ослабление рубля снижением цен на нефть
Министр финансов Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.
Армия и оружие
Российский десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота прошел через пролив Босфор в Средиземное море, сообщается на странице отслеживающего проходящие через Босфор суда журналиста Reuters Ёрука Ишика в Twitter.
Армия и оружие
Пентагон подписал контракт на производство Javelin для Украины
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и нескольких других стран.
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Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
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Как пишет портал Scitechdaily, объект этого изображения известен как NGC 691, и может находиться на расстоянии около 120 миллионов световых лет от Земли.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
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Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса
Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
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