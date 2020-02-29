Армия и оружие

КомпанияКомпанияНАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии

«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
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