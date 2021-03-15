Россия и Китай не несут видимых прямых военных угроз Альянсу, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Соответствующее заявление он озвучил в ходе совместного заседания комитета Европарламента по международным делам и подкомитета по вопросам обороны и безопасности в формате видео-конференции.

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