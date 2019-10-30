Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, отметив его "огромное стратегическое значение", пишет RT.

Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Черном море

Общество Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2» Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства, разрешение выдано на прокладку части «Северного потока-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.

Политика Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами» Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».

Политика Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в декабре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Политика Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.

Политика Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Происшествия СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.