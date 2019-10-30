Армия и оружие
Sputnik АбхазияГенсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Черном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, отметив его "огромное стратегическое значение", пишет RT.
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Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Общество
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока-2»
Как передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-релиз ведомства, разрешение выдано на прокладку части «Северного потока-2» на континентальном шельфе Дании к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Политика
Зеленский попросил называть жителей Крыма «украинцами»
Президент Владимир Зеленский призвал не называть всех жителей Донбасса «сепарами» и попросил чаще вспоминать, что жители Крыма являются «гражданами Украины».
Политика
Большая пресс-конференция Путина состоится в декабре
Традиционная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в декабре, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Общество
Fiat Chrysler и Peugeot Citroen снова начали переговоры о слиянии
Концерн FCA (Fiat Chrysler) и компания PSA Group (Peugeot Citroen) объявили о начале новых переговоров по слиянию.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому дипломату
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, передает местное агентство "Фокус" со ссылкой на болгарский МИД.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленных Lada 4x4
По последним данным, местные полицейские приобрели 19 внедорожников российского производства в пятидверном исполнении.
Культура
Федор Бондарчук сыграл в сериале «Кухня. Борьба за отель»
InterMedia напоминает, что проект является сиквелом двух телехитов канала – "Кухни" и "Отеля Элеон".
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Происшествия
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек
«Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Политика
СБУ отчиталась о задержании шпионившего на Россию «агента ФСБ»
СБУ называет задержанного агентом ФСБ, который был завербован кадровым офицером российской спецслужбы на территории России.
Армия и оружие
Главком ВМФ рассказал о строительстве уникальных военных кораблей
Главком ВМФ адмирал Николай Евменов рассказал в интервью газете "Красная звезда" о строительстве кораблей для российского флота.
Кино
Телеканал HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
HBO снимет новый сериал-приквел к «Игре Престолов», посвященный истории Таргариенов. Об этом говорится на сайте телеканала.
Политика
Путин обсудил с Орбаном перспективы нормализации отношений России и ЕС
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обсудил перспективы нормализации отношений между РФ и Евросоюзом.
Происшествия
СК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следственный комитет предупредил об увеличении количества инцидентов, связанных с телефонным мошенничеством на территории России.
Происшествия
В цифровом департаменте Воронежской области проходят обыски
В департаменте цифрового развития Воронежской области проходят оперативные мероприятия, подтвердил источник «Вести Воронеж».
Здоровье
Больше 8 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом в Самарской области
8407 случаев заболевания ОРВИ и гриппом зарегистрировано в Самарской области за минувшую неделю, с 21 по 27 октября.
Происшествия
Названы первые итоги борьбы российских силовиков с ворами в законе
Антиворовским законом СМИ назвали статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), вступившую в силу 12 апреля 2019 года.
Авто
Новый купе-кроссовер Skoda Kamiq GT показали до премьеры
Китайские СМИ рассекретили серийную версию нового купе-кроссовера Skoda Kamiq GT для местного рынка.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Футбол
«Ахмат» разгромил «Луч» в Кубке России, Глушаков оформил дубль
Грозненский «Ахмат» на домашнем поле обыграл владивостокский футбольные клуб «Луч» со счётом 5:1 в матче 1/8 финала Кубка России.
Авто
Начались продажи обновленного седана Hyundai Solaris
Компания Hyundai объявила старт продаж обновленного седана Hyundai Solaris/Verna.