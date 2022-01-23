В соответствии с документом вступление в силу нормативов по внедрению нового порядка формирования кредитных историй и информации для расчета долговой нагрузки Центробанк фактически перенес с 1 января на 1 июля 2022 года.
CD Projekt, выпустившая Cyberpunk 2077 и The Witcher 3: Wild Hunt, вывесила у себя на сайте сообщение, в котором призвала не покупать акции компании из-за риска столкновения с мошенниками — на пост на сайте компании обратил внимание журнал «Игромания».
По данным Bloomberg, Google наняла официального исполнительного директора PayPay Арнольда Голдберга, и этот шаг является частью стратегии компании по предложению более широкого спектра финансовых услуг через приложение Google Pay.
Почти три четверти (73%) всех заразившихся штаммом коронавируса "омикрон" в Бангладеш жаловались на насморк, об этом, как передает местная интернет-газета bdnews24, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам.