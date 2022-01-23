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Генсек ОДКБ Зась заявил, что активность НАТО в Восточной Европе не укрепляет безопасность

Повышение военной активности стран НАТО у границ ОДКБ с Восточной Европой не способствует укреплению безопасности в регионе, заявил
 генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
РБК
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал ситуацию, сложившуюся в Афганистане.
Lenta.ru
14 января министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что НАТО собирается наращивать военные силы у российских границ.
РБК
Генсек отметил, что страны ОДКБ рассматривают организацию как достаточно эффективный инструмент обеспечения безопасности в зоне ответственности.
РИА Новости

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Зась: активность НАТО у границ ОДКБ не способствует укреплению безопасности
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