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Глава ОДКБ заявил о праве миротворцев применять оружие в Казахстане

Генсек ОДКБ Станислав Зась назвал примерные сроки нахождения миротворческого контингента на территории Казахстана и рассказал, что будут делать коллективные миротворческие силы после завершения миссии.
Комсомольская правда
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года.
РИА Новости
Всего в миротворческие силы ОДКБ входит 3,6 тыс. человек.
РБК
Совет коллективной безопасности ОДКБ в ту же ночь принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы в связи с обращением Токаева.
РИА Новости

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Глава ОДКБ заявил о праве миротворцев применять оружие в Казахстане
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