Как указал генсек, по данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 миллионов человек.
Вооруженные силы Украины (ВСУ), по предварительной информации, могут начать передислокацию и направить все имеющиеся резервы на разных направлениях на выручку своим бойцам на территории Лисичанска и Северодонецка, данная информация проверяется.
Группировки войск "Центр", прорвав хорошо подготовленную оборону ВСУ, разгромили противника и блокировали Лисичанск с юга, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.