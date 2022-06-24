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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о риске голода во многих регионах в 2022 году

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в текущем году проблема голода грозит многим регионам.
Московский Комсомолец
Многие регионы в 2022 году могут столкнуться с реальным риском наступления голода.
Известия
По словам генсека, из-за роста цен на удобрения и энергоносители пострадают урожаи риса и кукурузы.
Московский Комсомолец
Как указал генсек, по данным Всемирной продовольственной программы, за последние два года число людей в мире, испытывающих острый дефицит продовольствия, увеличилось более чем вдвое и достигло 276 миллионов человек.
РИА Новости

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