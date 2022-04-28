Будьте в Плюсе

Генсек ООН Гутерреш обсудил с Зеленским планы по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»

Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос об эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе.
RT на русском
Президент Украины в ходе пресс-конференции с генсеком ООН заявил, что страна готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали».
Lenta.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости
По словам генсека ООН, переговоры о том, как сделать эвакуацию из Мариуполя реальностью, были насыщенными.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Гутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию людей с «Азовстали»
Аргументы и Фактывчера в 14:29
Гутерриш составил с Зеленским план эвакуации с «Азовстали»
Московский Комсомолецвчера в 13:47
Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию людей с комбината «Азовсталь»
Коммерсантъвчера в 14:01
Генсек ООН Антониу Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с «Азовстали»
РИА Новостивчера в 14:18
Генсек ООН Гутерриш призвал Путина решать вопрос эвакуации людей с «Азовстали»
NVL26 апреля в 14:08
Гутерриш заявил, что нужно решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
Реальное время26 апреля в 13:21
ООН: необходимо решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»
RB Новости26 апреля в 13:03

Интересное

Псаки: у президента США Байдена осталось $250 млн на военную помощь Киеву

Президент США Джо Байден может выделить Украине вооружений еще только на $250 млн, для расширения поставок конгресс должен санкционировать дополнительное финансирование.
Известия22:14

Британия направит 8 тыс. военных на учения НАТО по противостоянию РФ

Около 8 тыс. военнослужащих армии Великобритании примут участие в учениях на территории Восточной Европы, во время которых будет отрабатываться «противодействие российской агрессии».
Известия20:40

RusVesna: ВС РФ нанесли массированные удары по обороне ВС Украины

Российская армия нанесла серию массированных ударов по оборонительным позициям ВС Украины.
Военное дело23:06

Актер Сергей Карякин умер на 51-м году жизни

Актер Сергей Карякин скончался на 51-м году жизни, сообщила актриса Елена Ксенофонтова в своих соцсетях.
РИА Новостивчера в 15:32

Канадский телеканал CTV: военные инструкторы обучали украинских неонацистов

Канадский телеканал CTV сообщил о новых свидетельствах того, что канадские военные инструкторы обучали украинских неонацистов.
РИА Новостивчера в 15:15

CNN: семья молодого американца, завербованного ЧВК, сообщила о его гибели на Украине

Американец из частной военной компании (ЧВК) погиб на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на семью наемника.
РИА Новости22:42

Посол США Салливан обвинил Лаврова в «ядерном шантаже» после слов о риске ядерной войны

Американский посол в России Джон Салливан назвал "ядерным шантажом" слова главы МИД РФ Сергея Лаврова об угрозе атомной войны.
РИА Новостивчера в 16:58

В Госдуме предложили штрафовать за импорт рекомендованных ВОЗ лекарств

Авторы инициативы предлагают внести поправку, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ.
РБК22:21

ХК «Салават Юлаев» продлил контракт с защитником Евгением Бирюковым

Новый контракт с игроком обороны Евгением Бирюковым рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Башинформвчера в 08:35

Депутат Ямпольская призвала признать иноагентами артистов, негативно отзывающихся о России

Глава комитета Государственной Думы по культуре Елена Ямпольская предложила признать иноагентами тех артистов, которые отзываются о России, о ее народе и власти в негативном ключе.
Lenta.ru21:01