RT на русскомГенсек ООН Гутерреш обсудил с Зеленским планы по эвакуации мирных граждан с «Азовстали»Генсек ООН Антониу Гутерреш обсудил с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос об эвакуации мирных граждан с «Азовстали» в Мариуполе.RT на русскомПрезидент Украины в ходе пресс-конференции с генсеком ООН заявил, что страна готова к немедленным переговорам по эвакуации людей с территории «Азовстали».Lenta.ruРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля.РИА НовостиПо словам генсека ООН, переговоры о том, как сделать эвакуацию из Мариуполя реальностью, были насыщенными.КоммерсантъЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомРЕН ТВЦарьградLife.ruRB НовостиАпралГазета.RuЯмал-МедиаREGNUMКомсомольская правдаТелеканал 360°Вечерняя МоскваРБКDaily StormРоссийская газетаПодробнее о событииГутерриш обсудил с Зеленским эвакуацию людей с «Азовстали»Аргументы и Фактывчера в 14:29Гутерриш составил с Зеленским план эвакуации с «Азовстали»Московский Комсомолецвчера в 13:47Генсек ООН обсудил с Зеленским эвакуацию людей с комбината «Азовсталь»Коммерсантъвчера в 14:01Генсек ООН Антониу Гуттериш обсудил с Зеленским эвакуацию мирных граждан с «Азовстали»РИА Новостивчера в 14:18Генсек ООН Гутерриш призвал Путина решать вопрос эвакуации людей с «Азовстали»NVL26 апреля в 14:08Гутерриш заявил, что нужно решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»Реальное время26 апреля в 13:21ООН: необходимо решить вопрос об эвакуации людей с «Азовстали»RB Новости26 апреля в 13:03Показать ещёОценить920Поделиться