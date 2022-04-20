RT на русскомГенсек ООН Гутерреш попросил организовать его визиты в Россию и на Украину«Вчера днем отдельные письма вручили постпредствам России и Украины», рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик.Комсомольская правдаПредставитель Гутерриша Стефан Дюжаррик подчеркнул, что генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским шаги по установлению мира на Украине.Ямал-Медиа"Письма были переданы постоянным представителям двух стран вчера. Мы не получали каких-либо [ответов]", - отметил он.ТАСС24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.ИзвестияЧитать далееСвернутьRT на русскомRT на русскомLife.ruЯмал-МедиаЦентральная Служба НовостейТК ЗвездаРЕН ТВНТВНовый ДеньПодробнее о событииГенсек ООН направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и КиевеТАСС13:09Генсек ООН Гутерреш попросил организовать его визиты в Россию и на УкраинуRT на русском12:51Генсек ООН Гутерриш попросил Путина и Зеленского принять его в столицах РФ и УкраиныГазета.Ru12:39Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его визитLenta.ru12:44Гутерреш обратился к Путину и Зеленскому с просьбой принять его в столицах РФ и УкраиныФАН12:42Генсек ООН хочет приехать в Москву и КиевSmotrim.ru12:49Генсек ООН Гутерриш попросил Путина и Зеленского принять его в Москве и КиевеИзвестия12:32Показать ещёОценить780Поделиться