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Генсек ООН Гутерреш попросил организовать его визиты в Россию и на Украину

«Вчера днем отдельные письма вручили постпредствам России и Украины», рассказал на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик.
Комсомольская правда
Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик подчеркнул, что генсек ООН хочет обсудить с Путиным и Зеленским шаги по установлению мира на Украине.
Ямал-Медиа
"Письма были переданы постоянным представителям двух стран вчера. Мы не получали каких-либо [ответов]", - отметил он.
ТАСС
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе.
Известия

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Генсек ООН направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве
ТАСС13:09
Генсек ООН Гутерреш попросил организовать его визиты в Россию и на Украину
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Генсек ООН Гутерриш попросил Путина и Зеленского принять его в столицах РФ и Украины
Газета.Ru12:39
Генсек ООН Гутерриш направил письма Путину и Зеленскому с просьбой принять его визит
Lenta.ru12:44
Гутерреш обратился к Путину и Зеленскому с просьбой принять его в столицах РФ и Украины
ФАН12:42
Генсек ООН хочет приехать в Москву и Киев
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