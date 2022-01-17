Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе видеообращения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) призвал усилить мониторинг и разработать меры по быстрому реагированию в рамках подготовки к следующей пандемии.
Как указал генсек, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев ведут «ожесточенные переговоры» по перераспределению в стране активов, доходов и добычи полезных ископаемых.
Лабораторные исследования японских ученых показали, что главной целью омикрон-штамма коронавируса являются клетки слизистых верхних дыхательных путей в организме человека — в них он лучше всего размножается.