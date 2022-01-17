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Генсек ООН Гутерреш призвал мир готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе видеообращения на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) призвал усилить мониторинг и разработать меры по быстрому реагированию в рамках подготовки к следующей пандемии.
RT на русском
Гутерреш напомнил, что ранее ВОЗ обнародовала стратегию, согласно которой предполагалось вакцинировать 40% населения Земли к концу 2021 года и 70% к середине этого года.
РИА Новости
Гутерреш также отметил необходимость бороться с пандемией COVID-19 в справедливых и равных условиях.
RT на русском
Как указал генсек, все страны и все производители должны уделять приоритетное внимание поставкам вакцин для механизма COVAX и поддерживать местное производство тестов, вакцин и методы лечения по всему миру.
РИА Новости

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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир готовиться к следующей пандемии
ПРАЙМ12:00
Генсек ООН Гутерреш призвал мир готовиться к следующей пандемии и укреплять авторитет ВОЗ
РИА Новости11:56
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