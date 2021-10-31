Теперь, по мнению Гуттериша, надежда на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, чтобы «реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия» и выполнить обещания в сфере финансов.