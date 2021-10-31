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Генсек ООН Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал надежд в области изменения климата

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит G20 оказался не самым удачным в сфере решений, принятых по климату.
Фонтанка.Ру
С 31 октября по 12 ноября в шотландском Глазго пройдет главная мировая конференция по климату.
РБК
Теперь, по мнению Гуттериша, надежда на конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго, чтобы «реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия» и выполнить обещания в сфере финансов.
BFM.ru
Встреча G20 проходила в Риме 30-31 октября.
Интерфакс

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