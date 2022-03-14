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Генсек ООН Гутерреш заявил, что считает перспективу ядерного конфликта возможной

«Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена», — заявил Гутерриш журналистам, трансляция выступления ведется на сайте ООН.
URA.Ru
Гутерриш заявил, что информация об обстреле Донецка вызывает сожаление.
ТАСС
Гутерреш заявил о необходимости обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине, озвучив также призыв «встать на путь дипломатии и мира».
Комсомольская правда
На днях российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг все предположения о возможном начале ядерного конфликта между Россией и Западом.
Блокнот.ру

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Генсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможной
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