РИА НовостиГенсек ООН Гутерреш заявил, что считает перспективу ядерного конфликта возможной«Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена», — заявил Гутерриш журналистам, трансляция выступления ведется на сайте ООН.URA.RuГутерриш заявил, что информация об обстреле Донецка вызывает сожаление.ТАССГутерреш заявил о необходимости обеспечить безопасность и защиту ядерных объектов на Украине, озвучив также призыв «встать на путь дипломатии и мира».Комсомольская правдаНа днях российский министр иностранных дел Сергей Лавров отверг все предположения о возможном начале ядерного конфликта между Россией и Западом.Блокнот.руЧитать далееСвернутьRuBaltic.RuRuBaltic.RuБлокнот.руГазета.RuЦарьградRB НовостиЦентральная Служба НовостейIvbg.ruКомсомольская правдаРЕН ТВМишеньPrivet-Rostov.ruРосбалтПодробнее о событииГенсек ООН назвал перспективу ядерного конфликта возможнойНациональная служба новостей12:00Генсек ООН Гутерреш заявил, что считает перспективу ядерного конфликта возможнойРИА Новости11:32Самое цитируемоеГенсек ООН Гутерриш: перспектива ядерного конфликта снова стала возможнойГазета.Ru11:48Генсек ООН считает, что перспектива ядерного конфликта вновь стала возможнойТАСС11:32Генсек ООН Антониу Гутерриш счел возможной перспективу ядерного конфликтаLenta.ru11:48В ООН заявили о возврате перспективы ядерного конфликта в область возможногоInc-news.ru11:47Генсек ООН назвал «возможной» перспективу ядерного конфликтаКомсомольская правда11:48Показать ещёОценить1KПоделиться