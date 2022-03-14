«Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена», — заявил Гутерриш журналистам, трансляция выступления ведется на сайте ООН.
Минобороны РФ сообщило, что при поддержке российских военных силы Донецкой народной республики 14 марта уничтожили почти все огневые точки неонацистов в пригородах украинского Мариуполя, передает РИА Новости.
«Минсельхозом совместно с Минпромторгом подготовлен проект постановления правительства, который предусматривает введение временного запрета на вывоз из России основных зерновых культур с 15 марта по 30 июня текущего года включительно», — сообщила пресс-служба Минсельхоза.