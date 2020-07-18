По словам главы международной организации, в мероприятии примут участие также управляющие центральных банков стран G20. Темой саммита станет коррекция финансовой стратегии объединения в связи с пандемией коронавируса.

Происшествия В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений. 90

Политика Конте заявил о тупике на переговорах по выходу ЕС из кризиса Лидеры стран ЕС во второй день саммита в Брюсселе пытаются найти общий выход из тупиковой ситуации, в которой они оказались накануне по итогам нескольких раундов переговоров и двусторонних консультаций по пакету мер восстановления европейской экономики после кризиса из-за коронавируса. 34

Футбол «Спартак» вылетел в Петербург на кубковый матч с «Зенитом» Футболисты московского «Спартака» вылетели в Санкт-Петербург, где уже завтра примут участие в мате полуфинала Кубка России по футболу против «Зенита».

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 92

Футбол 15-летний защитник «Локомотива» перешел в «Спартак» Бывший вратарь «Локомотива» и «Спартака» Руслан Нигматуллин, ныне занимающийся агентской деятельностью, объявил о переходе защитника железнодорожников Георгия Тунгулияди в стан красно-белых.

Игры Геймпад DualSense для PlayStation 5 показали на видео В субботу, 18 июля, стало известно о том, что учредитель The Game Awards Джефф Кили сравнил геймпад DualSense для PlayStation 5 с предыдущим. 8

Общество Центр Гамалеи рассказал, кому не подойдет вакцина от коронавируса Вакцина Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи может не подойти только людям с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор центра Александр Гинцбург. 817

Политика Глава МИД КНР осудил политику США в беседе с Лавровым Глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что США утратили разум, мораль и авторитет на международной арене, действуя эгоистично и враждебно. 159

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов. 92

Происшествия Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская. 14

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.

Общество Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме Рестораны и кафе в некоторых муниципалитетах Калининградской области с 20 июля возобновят работу в ограниченном режиме.