Экономика
REGNUMГенсек ООН анонсировал финансовый саммит G20
По словам главы международной организации, в мероприятии примут участие также управляющие центральных банков стран G20. Темой саммита станет коррекция финансовой стратегии объединения в связи с пандемией коронавируса.
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Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
ToDay News Ufa 02:17
Политика
Жириновский назвал дату назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля, подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:57
Здоровье
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Происшествия
Скончался военнослужащий ВС Армении - Минобороны
Отмечается, что 18 июля в 14:00 на территории, находящейся под ответственностью воинской части Минобороны Армении, был обнаружен военнослужащий срочной службы, рядовой Алик Манукян (2000 года рождения, Вайоцдзорский военкомат, призыв 2019 г.) с огнестрельным ранением.
Sputnik Армения 12:36
Авто
Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии
Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 02:58
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Здоровье
Объяснено воздействие коронавируса на мозг
Член-корреспондент РАН, врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили объяснил воздействие коронавируса на мозг.
Lenta.ru 10:35
Общество
Токаев раскритиковал правительство за упущения в борьбе с COVID-19
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание межведомственной комиссии по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в ходе которого подверг жесткой критике работу правительства и глав регионов за упущения в работе, сообщила пресс-служба главы государства.
РИА Новости 09:45
Экономика
Германия выделит €3 млрд на борьбу с коронавирусом в беднейших странах
Напомним, по официальным данным, правительство Германии в период с 2020 по 2021 год выделит порядка €8,7 млрд на помощь беднейшим странам, столкнувшимся с угрозой коронавируса.
REGNUM 11:55
Политика
Ветераны попросили уволить Собчак с Первого канала
АБН вчера в 16:34
Футбол
«Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Подмосковный клуб занял второе место в ФНЛ и получил право выступать в премьер-лиге, но препятствием стали финансовые проблемы.
Общественная служба новостей вчера в 18:16
Футбол
Зидан отметил игру «Барселоны» в концовке чемпионата Испании
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил игру «Барселоны» в текущем сезоне чемпионата Испании.
Матч ТВ 13:02
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в некоторых муниципалитетах Калининградской области с 20 июля возобновят работу в ограниченном режиме.
RT на русском 11:46
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Армия и оружие
Состоялись переговоры Шойгу с министром обороны Азербайджана
В субботу утром по инициативе Баку состоялся телефонный разговор министра обороны Азербайджана Закира Гасанова с главой российского ведомства Сергеем Шойгу сказано в сообщении Отмечается, что Шойгу с министром обороны Азербайджана обсудили различные вопросы, которые касаются взаимоотношений и сотрудничества военных ведомств.
Piter.tv 07:45
Происшествия
Пожарные потушили огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте
Огонь в соборе Святых Петра и Павла в Нанте потушен, но пожарные останутся на месте и ночью.
Известия 13:13
Общество
Собянин выразил надежду на празднование Дня города в 2020 году
День города, скорее всего, будет первым фестивалем в Москве после пандемии коронавируса и пройдет по расписанию, если ситуация не ухудшится.
Известия 11:55
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
Спорт
Лебедева – о новом назначении: Что я могу накормить студентов допингом?
У олимпийской чемпионки в прыжках в длину была дисквалификация после перепроверки допинг-проб за 2008 год.
Спорт день за днем 12:37
Шоу-бизнес
Татьяна Лазарева впервые показала взрослого сына
Недавно молодому человеку исполнилось 25 лет. К слову, Лазарева поделилась не только свежими снимками, но и архивными.
ГлобалМСК.ру 11:13
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили вчера в 11:28
Здоровье
Медики объяснили, как нужно бороться с сонливостью на работе
В первую очередь, специалист подчеркнула главную мысль – если человека клонит в сон во время работы, это говорит о том, что он поздно ложиться спать.
RuNews24.ru 08:02
Футбол
Гендиректор «Спартака»: из-за карантина клуб понес убытки
Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о планах команды на летнее трансферное окно, передает "СЭ".
Газета.Ru 09:50