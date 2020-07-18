По словам главы международной организации, в мероприятии примут участие также управляющие центральных банков стран G20. Темой саммита станет коррекция финансовой стратегии объединения в связи с пандемией коронавируса.

Армия и оружие За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском. 53

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 92

Футбол «Зенит» намерен подписать бразильского защитника Виллиана 25-летний Виллиан присоединился к «Портимоненсе» в июле 2019 года, подписав контракт, рассчитанный до 2023 года.

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K

Общество В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной. 444

Происшествия В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса. 91

Политика В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина» В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм. 217

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 281

Футбол Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве» Москва, 18 июля 2020, 18:31 — REGNUM 18-летний полузащитник «Бунедкора» и сборной Узбекистана Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в московском «Локомотиве», заявил бывший вице-президент «железнодорожников».

Общество На территории Подмосковья остаются подтопленными 25 домов и 41 участок В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС. 1

Происшествия СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Николая II кислотой Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова напомнила, что многие материалы и книги упоминают версию, согласно которой тела членов царской семьи были уничтожены с помощью концентрированной серной кислоты и огня. 1,8K

Происшествия На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе. 44