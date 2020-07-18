Экономика
REGNUMГенсек ООН анонсировал финансовый саммит G20
По словам главы международной организации, в мероприятии примут участие также управляющие центральных банков стран G20. Темой саммита станет коррекция финансовой стратегии объединения в связи с пандемией коронавируса.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:56, Ашберн
Армия и оружие
За россиянами следили через мобильники по заказу Пентагона
Аспиранты и студенты университета Миссисипи принимали участие в мониторинге передвижений владельцев сотовых телефонов, находившихся в районе полигона ВМФ РФ в Нёноксе под Архангельском.
Вести.Ru 13:06
Политика
Жириновский анонсировал указ Путина о новом хабаровском губернаторе
Кто займет кресло губернатора Хабаровского края — станет известно уже в понедельник.
BFM.ru 11:22
Авто
Новый кроссовер Skoda вышел на тесты практически без камуфляжа
Новый электрический Enyaq iV будет базироваться на модульной платформе Volkswagen — MEB, которая специально предназначена для электромобилей.
Тарантас Ньюс 16 июля в 05:09
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Общество
Британия остановила публикацию данных по смертям от коронавируса
Великобритания временно остановила публикацию ежедневных статистических данных о количестве умерших от коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 09:04
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма 10:01
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Культура
Сериал «Чернобыль» получил семь телевизионных премий BAFTA
Российская газета 10:58
Футбол
«Зенит» намерен подписать бразильского защитника Виллиана
25-летний Виллиан присоединился к «Портимоненсе» в июле 2019 года, подписав контракт, рассчитанный до 2023 года.
Metaratings 12:59
Экономика
Германия выделит €3 млрд на борьбу с коронавирусом в беднейших странах
Напомним, по официальным данным, правительство Германии в период с 2020 по 2021 год выделит порядка €8,7 млрд на помощь беднейшим странам, столкнувшимся с угрозой коронавируса.
REGNUM 11:55
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Общество
В Москве и Петербурге задержали пикетирующих против проекта Мизулиной
В Москве начались задержания участников одиночных пикетов против нового законопроекта об изменении Семейного кодекса, разработанного группой сенаторов во главе с Еленой Мизулиной.
РБК 08:13
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском 13:14
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Политика
В Канаде признали вандализмом осквернение мемориала дивизии «Галичина»
В Канаде неизвестные оставили надпись на кенотафе бойцам дивизии СС «Галичина» на украинском кладбище в городе Оквилле, полиция расследует этот инцидент как вандализм.
RT на русском 00:59
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Армия и оружие
Российский комплекс С-500 восхитил египетские СМИ
Появление российского зенитно-ракетного комплекса С-500, или «Прометея», ознаменовало новую эпоху господства РФ на рынке вооружений, считает египетское издание Sasapost.
Невские Новости 16 июля в 20:58
Футбол
Полузащитник сборной Узбекистана продолжит карьеру в «Локомотиве»
Москва, 18 июля 2020, 18:31 — REGNUM 18-летний полузащитник «Бунедкора» и сборной Узбекистана Жасур Жалолиддинов продолжит карьеру в московском «Локомотиве», заявил бывший вице-президент «железнодорожников».
REGNUM 11:31
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал следующий бой Нурмагомедова
ProstoProSport 12:37
Общество
На территории Подмосковья остаются подтопленными 25 домов и 41 участок
В связи с прохождением грозового фронта, сопровождающегося сильными ливнями, на территории подмосковных Можайского и Наро-Фоминского городских округов остаются подтопленными: 41 дачный участок, 25 дачных домов, перелиты два участка дороги, — говорится в сообщении ведомства, передаёт ТАСС.
News.ru 12:48
Происшествия
СК опроверг версию об уничтожении тел членов семьи Николая II кислотой
Старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ Марина Молодцова напомнила, что многие материалы и книги упоминают версию, согласно которой тела членов царской семьи были уничтожены с помощью концентрированной серной кислоты и огня.
Экономика сегодня 16 июля в 20:56
Автоспорт
Сафнауэр: Старт на Medium даёт больше возможностей
F1news.ru 12:55
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Происшествия
На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 18 июля 2020, 11:42 — REGNUM 70 новых случаев заражения коронвирусом подтверждено за минувшие сутки в Краснодарском крае, сообщили 18 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:42
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на внедорожник Chevrolet Niva в РФ
Российский концерн "АвтоВАЗ" сообщил о подорожании всех комплектаций Lada Niva - цена увеличилась на 1,1-1,3% по сравнению с прежним прайсом, что в денежном эквиваленте соответствует 9 тыс. рублей.
Новые автомобили 11:13
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12