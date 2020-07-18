Экономика
REGNUMГенсек ООН анонсировал финансовый саммит G20
По словам главы международной организации, в мероприятии примут участие также управляющие центральных банков стран G20. Темой саммита станет коррекция финансовой стратегии объединения в связи с пандемией коронавируса.
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ООН анонсировала встречу глав Минфинов G20 по вопросам мирового кризиса
ИА Красная Веснавчера в 13:42
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Общество
Умерла актриса из сериала «Убойная сила» Марина Макарова
RT на русском 05:28
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Общество
Срок испытания вакцины от коронавируса на детях определен
Испытания вакцины от коронавирусной инфекции для детей могут начаться в течение полугода, однако только после того, как будет получен положительный опыт вакцины у взрослых.
Моя Москва.онлайн 02:26
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 17 июля в 11:44
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Происшествия
На берегу реки в Волгограде нашли части тела жителя Саратова
Расчлененное тело жителя Саратова, находящегося в розыске, найдено в пакетах на берегу Волги в Волгограде, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК России по Волгоградской области Наталия Рудник.
РИА Новости 06:23
Футбол
Игроки «Барселоны» хотят видеть Клюйверта главным тренером команды
Как сообщается источник, большинство игроков каталонского клуба выступают за то, чтобы «Барселону» возглавил Патрик Клюйверт.
Vprognoze.ru 05:40
Происшествия
Во Франции потушен пожар в соборе святых Петра и Павла
Нант, Франция, 18 июля 2020, 22:25 — REGNUM Во французском городе Нант пожарные потушили огонь в кафедральном соборе Святых Петра и Павла.
REGNUM вчера в 15:25
Общество
Владелец TikTok прервал переговоры о создании штаб-квартиры в Британии
Китайская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, приняла решение приостановить переговоры с британскими властями об открытии штаб-квартиры соцсети в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения между Лондоном и Пекином.
Московский Комсомолец вчера в 23:31
Происшествия
В Подмосковье грибники нашли тело женщины в чемодане
Российская газета 05:43
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 17 июля в 02:11
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Экономика
Для россиян подготовили новые выплаты с 15 июля
Условия получения средств для юридических лиц: предприниматель не идет к ликвидации или банкротству, задолженность максимум три тысячи рублей, срок предоставления субсидии – 15 августа.
ToDay News Ufa 02:40
Армия и оружие
В США испытали ракету, превышающую скорость звука в 17 раз
Новая ракета смогла в 17 раз превысить скорость звука.
Популярная механика 17 июля в 11:57
Общество
В Пензенской области выявили 37 новых случаев заражения коронавирусом
Шесть детей оказались среди 37 новых пациентов с коронавирусной инфекцией в Пензенской области, общее число зараженных в регионе приблизилось к 6 тысячам, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:44
Общество
Роспотребнадзор разработал новые правила для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор разработал новые правила оказания услуг общественного питания.
РБК 05:14
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
В результате некоторые части сети стали недоступными. В Cloudflare заявили, что устранят неполадки в кратчайший срок.
Evo-rus.com вчера в 09:20
Армия и оружие
Турция выразила готовность предоставить Азербайджану БПЛА и ракеты
Турецкая оборонная промышленность «всегда в распоряжении Азербайджана», заявил глава комитета оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.
Взгляд.ру вчера в 19:24
Общество
Ведущего Первого канала оштрафовали за экстремистскую символику
Предприниматель и ведущий Первого канала Евгений Колесов был оштрафован на тысячу рублей за демонстрацию экстремистской символики в логотипе общественной организации «Сила закона», президентом которой он является.
Lenta.ru 06:26
Технологии
Бета-тестирование прошивки 8.00 для PlayStation 4 – Sony начала рассылать приглашения
Несколько владельцев PlayStation 4 получили приглашение на участие в закрытом бета-тестировании системного обновления под номером 8.00.
Srnsk вчера в 21:23
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Футбол
Петрюс Бумаль: не встану на колено, если забью гол
Чемпионат 05:20
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Моя Москва.онлайн 17 июля в 16:34
Политика
NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна
Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 04:22
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Территория новостей 03:12