Экономика

REGNUMREGNUMГенсек ООН анонсировал финансовый саммит G20

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По словам главы международной организации, в мероприятии примут участие также управляющие центральных банков стран G20. Темой саммита станет коррекция финансовой стратегии объединения в связи с пандемией коронавируса.
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