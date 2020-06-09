Коронавирус

RT на русскомRT на русскомГенсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

Гутерреш отметил, что «функционирование существующих продовольственных систем может быть нарушено принятием мер по снижению отрицательного воздействия и новой глобальной рецессией; это также может привести к тяжёлым последствиям», и, по мнению Генсека ООН, «если не принять срочные меры, текущая ситуация может превратиться в глобальную продовольственную катастрофу».
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Генсек ООН заявил об опасности продовольственной катастрофы из-за COVID-19

News.ru12:40

В ООН предупредили о крупнейшем в 21 веке продовольственном кризисе

РЕН ТВ17:41

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

RT на русском16:08

Генсек ООН предупредил об опасности продовольственной катастрофы из-за пандемии

ТАСС14:33

Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

РБК17:20

В ООН предупредили об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса

Газета.Ru12:16

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

РИА Новости12:59
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Шоу-бизнес

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Происшествия

В Кремле прокомментировали ДТП с участием Михаила Ефремова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, выступая перед журналистами, прокомментировал аварию, виновником которой стал известный актёр Михаил Ефремов.
ИнфоСМИ 06:52
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Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Здоровье

«Коалиция Новосибирск 2020» требует отставки губернатора Травникова

Сегодня, 8 июня, «Коалиция Новосибирск 2000» распространила заявление, в котором требует отставки Константина Хальзова и Александра Щербатова.
Atas.info вчера в 07:06
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Гаджеты

Apple объявит о переходе на ARM-процессоры в Mac на WWDC 2020

Apple готовит 12-ядерный ARM-чип собственной разработки.
Evo-rus.com 11:58
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Общество

В Роспотребнадзоре надеются, что 1 сентября дети вернутся в школу

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что мы возвращаться в школу будем, мы надеемся, что в сентябре, как положено — 1 сентября", — отметила Анна Попова в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями регионов.
Pravda.Ru 13:48
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Общество

Аргентина попросила Россию о поставках защитных масок и аппаратов ИВЛ

Мэр Буэнос-Айреса обратился к России с просьбой поставить маски и тесты на COVID-19.
Российская газета 19:13
Происшествия

Вдова погибшего в ДТП с участием Ефремова не намерена идти на мировую

Национальная служба новостей 17:40
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
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Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
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Происшествия

Стебунов опроверг нахождение в машине Ефремова в момент ДТП

Российский актёр Иван Стебунов заявил, что его не было рядом с Ефремовым в момент ДТП.
Ореанда-Новости 03:54
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Наука

Петербургские ученые воссоздали мозг динозавра в 3D

Палеонтологи Санкт-Петербургского государственного университета создали подробную 3D-модель головного мозга и окружающих кровеносных сосудов древнего анкилозавра, сообщается в статье, опубликованной научным изданием Biological Communications.
NewInform 07 июня в 05:07
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Общество

Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице

Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
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Авто

Opel показал изображение нового Opel Mokka

Компания Opel опубликовала тизерное изображение кроссовера Opel Mokka нового поколения.
Автоновости дня 05:20
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Общество

Департамент экономического развития Южно-Сахалинска переехал

Департамент экономического развития аппарата администрации Южно-Сахалинска информирует горожан об изменении местонахождения.
Сахалин.Инфо 19:12
Общество

Холмчане покричали про некачественный ремонт домов

В Холмском районе запланированы 22 дома по линии фонда капремонта и еще 150 миллионов муниципалитет получил дополнительно по заявке от минЖКХ, этого хватит на 12 зданий.
Сахалин.Инфо 18:32
Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Происшествия

На Михаила Ефремова наденут электронный браслет

Накануне в центре Москвы Михаил Ефремов на своём джипе выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, его водитель скончался в больнице.
Говорит Москва 15:10
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Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
8
Авто

Летом автомобилистов России затронут три нововведения

Названы три основных нововведения, которые повлияют на жизнь российских автовладельцев этим летом.
Автоновости дня вчера в 02:04
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Общество

В Хьюстоне 9 июня объявили Днем Джорджа Флойда

ТАСС 16:18
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
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Политика

Зеленский попросил не провоцировать общество вопросами о Бандере

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Степана Бандеру героем своей страны и призвал не провоцировать общество лишними вопросами об этой фигуре.
Свободная Пресса 04:44
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
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Общество

Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений

Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
RT на русском 15:05
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Экономика

Армения отказалась от российского госкредита на модернизацию АЭС

В начале мая Папикян заявлял, что Армения планирует продолжать модернизацию АЭС "Мецаморская" не на средства ранее привлеченного российского госкредита, а за счет других источников финансирования.
Интерфакс вчера в 14:21
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Здоровье

Замминистра здравоохранения России увидел мало масок в Забайкалье

Олег Гриднев подчеркнул, что ситуация с распространением инфекции в Забайкалье находится на контроле у министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Чита.Ру 02:30
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Российская газета 09:02
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