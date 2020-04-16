Коронавирус
Pravda.RuГенсек ООН: мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году
310 млн - почти половина от общего числа детей в мире - вместе с невозможностью ходить в школу лишились постоянного источника ежедневного питания дети, находящиеся вне школ, чаще становятся свидетелями и жертвами домашнего насилиянельзя не обращать внимания на растущие риски, с которыми сталкиваются дети из-за насилия, надругательств и эксплуатации в интернете.
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Генсек ООН допустил, что из-за кризиса в 2020 году мир может потерять «сотни тысяч детей»
Комсомольская правда15:15
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Как стало известно 47news, в половине шестого вечера 16 апреля, в здании на Салова,66 где базируется 3-й батальон ГИБДД, сотрудниками Управления собственной безопасности полицейского главка был задержан командир 1-го батальона, подполковник Константин Корой.
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"Будет выступление (Путина) в начале совещания с членами правительства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, ожидается ли обращение главы государства к россиянам в начале мероприятия.
Интерфакс вчера в 06:18
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От коронавируса умер режиссер Александр Радов
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С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
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Трамп рассказал о плане постепенного снятия карантина в США
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В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности
Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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За последние двое суток в Забайкальском крае резко выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.
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Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
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