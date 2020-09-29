Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".