Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Генсек ООН назвал отметку в миллион жертв коронавируса страшной вехой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил видеообращение в связи с тем, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 1 млн. Он призвал человечество учиться на своих ошибках.В источнике
Антониу Гутерришпортугальский политик
Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги.
Подробнее о событии
РИА Новости

Генсек ООН назвал ошеломляющим число жертв коронавируса

РИА Новости21:56
РБК

Генсек ООН назвал «ошеломляющей» отметку в 1 млн погибших от коронавируса

РБК23:37
РЕН ТВ

Генсек ООН заявил об особой жестокости пандемии COVID-19

РЕН ТВ23:53
Известия

Генсек ООН назвал ошеломляющим число жертв пандемии

Известия22:33
Lenta.ru

Генсек ООН поразился числу жертв коронавируса в мире

Lenta.ru00:09
Коммерсантъ

Генсек ООН назвал отметку в миллион жертв коронавируса страшной вехой

Коммерсантъ21:49
ТАСС

Генсек ООН назвал ошеломляющей отметку в 1 млн жертв от коронавируса

ТАСС21:35

Лукашенко оценил требование Макрона уйти с поста президента

Президент Франции Эммануэль Макрон в воскресенье в рамках беседы с журналистами заявил, что, по его мнению, главе Белоруссии Александру Лукашенко следует добровольно покинуть пост лидера страны.
Аргументы недели27 сентября в 12:48
2,9K

Трамп ответил на обвинения в желании выдвинуть дочь в вице-президенты

Ряд американских СМИ сообщили ранее, что президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года хотел выдвинуть свою дочь Иванку на должность вице-президента, о чем говорится в пока не вышедшей книге экс-менеджера избирательного штаба Трампа Рика Гейтса "Нечистая игра: история инсайдера о том, как Трамп победил, Мюллер провалился, а Америка проиграла".
РИА Новости01:51
1

С 1 октября в Удмуртии меняется система выплаты пособий

Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазоввчера в 12:00
1