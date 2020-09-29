Генсек ООН назвал отметку в миллион жертв коронавируса страшной вехой
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выпустил видеообращение в связи с тем, что число жертв коронавируса во всем мире превысило 1 млн. Он призвал человечество учиться на своих ошибках.В источнике
Мир достиг ужасающей вехи: пандемия COVID-19 унесла жизни миллиона людей. Это ошеломляющая цифра. При этом нельзя забывать, что это жизнь каждого отдельного человека. Это чьи-то матери, отцы, братья, сестры, друзья и коллеги.
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