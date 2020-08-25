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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

Около $320 млрд составили потери туристической отрасли во всем мире, под угрозой оказались 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, сообщает 25 августа ТАСС.В источнике
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Газета.Ru

ООН: 120 млн человек могут потерять работу в туристической сфере

Газета.Ru00:19
РБК

В ООН заявили о риске потери работы для 120 млн человек из-за COVID-19

РБК02:48
ТК Звезда

В ООН подсчитали потери туристического сектора от пандемии

ТК Звезда00:31
RT на русском

Генсек ООН оценил объём потерь сферы туризма от пандемии COVID-19

RT на русском00:30
Российская газета

Гутерреш спрогнозировал потери мирового туризма из-за COVID-19

Российская газета09:05
ТАСС

Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии

ТАСС00:13
ПРАЙМ

ООН: около 120 млн человек в мире могут потерять работу в туризме

ПРАЙМ00:01

Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым
SM News02:13
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Омские врачи не признают наличие у Навального признаков отравления

Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа, заведующий отделением острых отравлений бюджетного учреждения здравоохранения Омской области "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 1", доктор медицинских наук Александр Сабаев прокомментировал информацию немецких коллег о том, что причиной тяжелого состояния политика Алексея Навального стало отравление.
Континент Сибирь Online02:43
1,4K

Ольга Бузова заявила, что является наследницей дворянского рода

Я уникальна, неповторима, неподражаема. Все просто — я русская. Считаю, в последнее время это эксклюзив. Я рисовала свое древо. У меня есть и украинские корни. Вообще у меня все в роду были славяне: дворяне, священники. Во мне течет голубая кровь.
Ольга Бузова
Российская ведущая
iReactor04:18
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
2,4K

Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам

"В ходе аудита установлено, что на 1 января 2020 года из-за несвоевременного поступления сведений о смерти и снятия средств с банковского счета родственниками умершего пенсионера, переплаты пенсий только в двух территориальных органах ПФР составили 377,035 миллиона рублей", – отмечается в отчете Счетной палаты.
Вести.Ru03:49

Почему индийские Су-30МКИ стоят дороже российских Су-30СМ

Су-30МКИ, составляющие основу индийского флота, стоят почти в два раза дороже новых российских Су-30СМ. Есть несколько причин, почему так происходит: в частности, меньшие масштабы производства и менее эффективные производственные линии.
Российская газета04:03
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Суперкубок УЕФА в Будапеште пройдет при 30% зрителей на стадионе

Хотя нам важно показать, что футбол способен выживать в сложные времена, без болельщиков игра утратила частичку своей природы. Мы надеемся использовать Суперкубок УЕФА в Будапеште как пилотный матч, с которого начнется возвращение болельщиков на трибуны в наших турнирах.
Александер Чеферин
Словенский юрист
Матч ТВ09:15

«Роскосмос» исполнил расходы на 35,3% от плана на 2020 год

«Кассовое исполнение расходов корпорации по итогам 2018 года — 84,2%, по итогам 2019 года — 81%, по состоянию на 11 августа текущего года — 35,3%. Значительный объем средств федерального бюджета — порядка 180 млрд рублей — сосредоточен на счетах организаций ракетно-космической промышленности», — говорится в заявлении.
Известия09:18

Минздрав начнет набор добровольцев на испытания вакцины «Спутник V»

Набор добровольцев для участия в пострегистрационных испытаниях российской вакцины от коронавируса нового типа "Спутник V" начнется уже на следующей неделе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Газета.Ru04:27
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
RT на русском08:23
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В Киеве заявили о переносе встречи советников нормандского формата

«Встреча советников лидеров государств — участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, переносится в связи с командировкой советника президента Франции», — говорится в сообщении в Twitter.
RT на русском09:29
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