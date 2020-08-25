Генсек ООН назвал сумму потерь туристической отрасли из-за пандемии
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Около $320 млрд составили потери туристической отрасли во всем мире, под угрозой оказались 120 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в видеообращении, сообщает 25 августа ТАСС.В источнике
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