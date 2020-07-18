Коронавирус
Общественная служба новостейГенсек ООН озвучил «высвеченные» эпидемией коронавируса проблемы
Как отметил генсек ООН, граждане заблуждаются и по поводу того, что «все мы находимся в одной лодке». Он заявил, что все плывут по одному морю, если говорить образно, но одни – на роскошных яхтах, а другие – цепляются за обломки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре рассказали про погоду в России в августе
По словам синоптика, погода теплее обычного в августе ожидается в северных регионах Западной Сибири — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
REGNUM 03:50
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM вчера в 01:27
Гаджеты
Обновление MIUI 12 принесет на смартфоны Xiaomi уникальную функцию
Чего ждать Пообщавшиеся с тестирующими прошивку пользователями репортеры издания XiaomiToday заявляют о появлении в MIUI 12.1 новых сканеров для снятия отпечатков пальцев; дополнительной защиты от любителей подглядывать за вводом пароля (цифры на экране будут время от времени меняться местами); улучшений в приложении «Погода»; усовершенствований в опции «Всегда на дисплее» (Always On Display).
Srnsk вчера в 11:05
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Общество
В Хабаровске завершилась акция в поддержку Фургала
Интерфакс 03:10
Шоу-бизнес
Редкий кадр: Водянова в мини-платье страстно поцеловалась с Арно на публике
Телепрограмма 07:59
Общество
Собянин рассчитывает на проведение Дня города в сентябре
Коммерсантъ 11:33
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки
Стилист Александр Рогов раскритиковал образы Тины Канделаки По мнению Александра, Канделаки допускает ошибки в одежде именно тогда, когда самостоятельно подбирает себе "луки".
Вокруг ТВ вчера в 03:02
Общество
Генсек ООН: половину богатств мира поделили между собой 26 человек
Нью-Йорк, США, 18 июля 2020, 18:16 — REGNUM Половину всех богатств мира присвоили себе 26 человек, сообщил 18 июля генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе публичной лекции.
REGNUM 11:16
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Происшествия
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте полностью потушили
Собор святого Петра и Павла в Нанте (XV-XVI века) является одним из крупнейших готических церквей во Франции.
Газета.Ru 12:56
Общество
Елизавета II посвятила в рыцари собравшего для врачей $41 млн ветерана
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари собравшего больше 41 миллиона долларов для британских врачей 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
Аргументы и Факты вчера в 15:13
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Шоу-бизнес
Анастасия Стоцкая опубликовала фото красавца-сына в его день рождения
Фотография появилась в личном Instagram-аккаунте звезды в честь дня рождения сына: юному Александру исполнилось 9 лет.
Летидор вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей
Муж покойной Надежды Румянцевой, Вилли Хштоян, выставил на продажу дом их семейный дом.
Культуромания 11:20
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
RT на русском 12:05
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM 11:07
Авто
«Автокод» назвал авто с пробегом, от покупки которых стоит отказаться
Новые автомобили вчера в 11:28
Политика
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
Как отмечает Гундаров, вслед за Ющенко симптомы заболевания проявились у его соратницы - лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.
Царьград 12:43
Политика
Минздрав Украины заявил об отсутствии в стране целостной медицины
Глава Минздрава Украины Максим Степанов считает, что в стране нет медицины как единой системы, а существуют лишь "очаги" оказания медпомощи.
Газета.Ru 12:32
Происшествия
Топливо вылилось в Москву-реку под Красногорском из утонувшего буксира
Следователи разбираются в обстоятельствах разлива солярки после затопления частного буксира в Москве-реке близ Красногорска, сообщила представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.
Интерфакс 08:25
Происшествия
В Екатеринбурге установят организаторов вечеринки у дома правительства
Полиция в Екатеринбурге устанавливает организаторов дискотеки, организованной под окнами правительства Свердловской области во время действия коронавирусных ограничений.
Известия 08:37
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:49
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз
Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
WomanHit.ru вчера в 10:15