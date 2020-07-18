Коронавирус
РБКГенсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. Его заявление опубликовано на сайте организации.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 11:35, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье
Внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного округов, о которой было объявлено 17 июля, не связана с нынешним армяно-азербайджанской конфликтом.
РБК 11:23
Фигурное катание
Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии
Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.
Спорт-Экспресс 10:28
Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК 08:57
Автоспорт
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.
РИА Новости 10:19
Авто
Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии
Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru 02:58
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru 08:03
Общество
В Минздраве оценили сроки второй волны коронавируса в России
Осенью в России ожидается обычный подъем заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе коронавирусом.
РБК 04:22
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Происшествия
Председатель горсовета Петрозаводска арестован по делу о взятке
Председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) России по Карелии.
Газета.Ru 11:28
Происшествия
В Якутии собаки загнали раненого лося в частный двор
РИА Новости 09:28
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 16 июля в 09:54
Технологии
Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S
Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере.
Astera вчера в 09:37
Здоровье
Мясников рассказал, кому полезно пить 3-4 чашки кофе в день
Доктор Мясников развенчал миф об опасности кофе и даже перечислил, кому полезно не ограничивать себя одной-двумя чашечками кофе в день.
Вести.Ru 08:49
Общество
Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов
Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов.
Известия 07:27
Армия и оружие
ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии
Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево.
Известия вчера в 09:18
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 16 июля в 02:57
Футбол
Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.
RT на русском 10:18
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве
Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана.
RT на русском 06:11
Происшествия
СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку
В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду.
РБК 10:45
Кино
Вышел трейлер «Новых мутантов» с «Арьей Старк»
Российская газета вчера в 05:02
Общество
Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме
Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса, но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 11:32
Политика
В повестку саммита ЕС внесли вопрос о взглядах России на историю
В повестку первого после пандемии очного саммита ЕС внесли вопрос о России.
BFM.ru 16 июля в 14:13
Общество
Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками.
РБК 05:26
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в августе
Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какая погода ожидается в августе в России.
РЕН ТВ вчера в 07:05
Политика
Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края
Президент Владимир Путин в понедельник, 20 июля подпишет указ о назначении временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края, который придет на замену действующему главе региона Сергею Фургалу.
РБК 11:31