Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Фигурное катание Погибшая фигуристка Александровская с января лечилась от эпилепсии Чемпионка мира среди юниоров в парном катании Александровская погибла в Москве. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице 1905 года.

Происшествия В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы. 226

Автоспорт Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии «Формулы-1» Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию третьего этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Венгрии.

Общество Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара». 18

Происшествия Председатель горсовета Петрозаводска арестован по делу о взятке Председатель городского совета Петрозаводска Геннадий Боднарчук арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета (СК) России по Карелии. 39

Политика Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. 1,6K

Технологии Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S Как стало известно, Microsoft отказалась от производства консолей Xbox One X и Xbox One S All-Digital Edition, при этом Xbox One S пока еще остается на конвейере. 21

Общество Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов. 16

Армия и оружие ДНР передала Украине тело погибшего диверсанта из Эстонии Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) передали украинской стороне тело еще одного военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), подорвавшегося 13 июля на минном поле в районе населенного пункта Зайцево. 535

Футбол Газизов опроверг слухи, что «Спартак» получит €40—50 млн на трансферы Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи, согласно которым красно-белым будет выделено €40—50 млн на покупку новых игроков.

Происшествия СК возбудил дело по факту избиения полицейского в Москве Следователи проводят расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти), которое было возбуждено по факту избиения полицейского в Москве уроженцем Азербайджана. 197

Происшествия СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку В Московском межрегиональном следственном управлении СК на транспорте начали проверку после затопления судна в Москве-реке и последовавшей утечки дизельного топлива в воду. 14

Общество Калининградские рестораны возобновят работу в ограниченном режиме Рестораны и кафе в Калининградской области с понедельника возобновят в ограниченном режиме работу, приостановленную из-за коронавируса, но лишь в некоторых муниципалитетах, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 января 2021 года граждане смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 262

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1K