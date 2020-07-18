По оценке Гутерреша, мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету.

с чего всё началось

Мир столкнулся с самым глобальным падением доходов с 1870 года, подчеркнул он. Человечество не видело такой глубокой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны, добавил Гутерреш. "На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", — поделился генеральный секретарь ООН.

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