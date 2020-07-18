Коронавирус
iReactorГенсек ООН назвал вызванную коронавирусом глобальную угрозу
Мир столкнулся с самым глобальным падением доходов с 1870 года, подчеркнул он. Человечество не видело такой глубокой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны, добавил Гутерреш. "На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", — поделился генеральный секретарь ООН.
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По оценке Гутерреша, мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету.РИА Новости09:43
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В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
Комсомольская правда10:03
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Футбол
Глава судейского комитета РФС высказался о проблемах в работе с VAR
Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц высказал мнение о проблемах в работе с системой видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 16:01
Энергетика
Bloomberg узнал о планах Китая обрушить цены на нефть
Китай задумал обвалить мировые цены нефть, что привело к проблемам на рынке, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 13:10
Наука
Нейроны полосатого тела помогли переключить внимание между стимулами
Исследователи показали, что быстроразряжающиеся нейроны полосатого тела играют важную роль в переключении внимания между стимулами и выборе релевантных сигналов.
N+1 06:38
Общество
Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити»
Посольство России в Армении начало получать сообщения от экспортеров армянских товаров о том, что им запрещают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве.
РБК 10:12
Общество
ВОЗ вновь зафиксировала рекордный прирост случаев коронавируса в мире
За минувшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число летальных случаев за 24 часа составило 7360.
Известия 15:44
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI
США одобрили продажу Украине патрульных катеров Mark VI. Об этом сообщил в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
РБК 10:52
Общество
Мэрия Хабаровска сообщила о несогласованной акции в поддержку Фургала
В Хабаровске прошли несанкционированные митинг и шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
RT на русском 04:49
Авто
В Украине появились локализованные «ГАЗели» под брендом HDC
Автоновости дня 15:20
Футбол
«Зенит» победит «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля
Полуфинальный матч «Зенит» - «Спартак» начнется в 18:30 по московскому времени и пройдет с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 05:30
Футбол
Экс-игрок «Рубина» решил выступать за сборную Армении по футболу
Татар-информ 10:44
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК 16 июля в 11:22
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
В США объяснили массовое падение американских истребителей
Семь истребителей США потерпели крушение за последние 2 месяца, причем американские эксперты обеспокоены этими происшествиями.
ToDay News Ufa 15:37
Шоу-бизнес
Алла Пугачева дала совет Филлипу Киркорову о секрете семейного счастья
Подписчики посчитали, что в ней звезда дала совет семейного счастья Филиппу Киркорову.
Актуальные Новости 14:50
Армия и оружие
Минобороны РФ сообщило о сроках завершения внезапной проверки войск
Начатая в российских войсках внезапная проверка боеготовности завершится 21 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
Народные новости вчера в 07:58
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
В столичном СИЗО обнаружили call-центр мошенников
В московском СИЗО «Матросская тишина» обнаружили call-центр мошенников.
Известия 04:47
Футбол
«Зенит» заинтересовался бразильцем Виллианом из «Портимоненсе»
25-летний игрок выступает за португальский клуб "Портимоненсе" на позиции центрального защитника.
Вести.Ru 15:28
Общество
В Новосибирском зоопарке родились 16 редких голубоглазых манулов
Родились 16 редких голубоглазых детенышей манулов. Вес новорожденного животного всего 100 граммов.
Atas.info 12:52
Культура
Выгодные абонементы для киноманов приготовил видеосервис Wink
Победа 26 15 июля в 12:00
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай госпитализирована с коронавирусом
Обладательница титула «Мисс мира» и звезда индийского кинематографа Айшвария Рай Баччан заразилась коронавирусом, сообщает портал «Аргументы недели».
МИР 24 11:18
Культура
Киркоров получил именную звезду у Летнего амфитеатра в Витебске
Король российской эстрады Филипп Киркоров получил именную плиту перед Летним амфитеатром в Витебске.
NewInform 16 июля в 13:37
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского извинений
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения.
РИА Новости 15:58
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ вчера в 18:24