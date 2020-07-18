По оценке Гутерреша, мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету.

с чего всё началось

Мир столкнулся с самым глобальным падением доходов с 1870 года, подчеркнул он. Человечество не видело такой глубокой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны, добавил Гутерреш. "На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", — поделился генеральный секретарь ООН.

Общество Названы недостатки четырехдневной рабочей недели Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян. 10

Общество В Москве за сутки умерли 14 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 14 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в столице.

Спорт Глава РУСАДА: я не буду заканчивать жизнь самоубийством Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.

Общество Собянин отверг идею закрыть Москву из-за коронавируса Власти Москвы не будут закрывать мегаполис, опасности возобновления эпидемии коронавируса COVID-19 в городе нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 504

Политика Кадыров потребовал от Зеленского извинений Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные им ранее извинения. 124

Общество Караулова вышла замуж за одного из своих адвокатов Варвара Караулова (Александра Иванова), осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» и освободившаяся из колонии условно-досрочно, вышла замуж за адвоката коллегии «Форт» Олега Елисеева, одного из своих защитников на процессе 2015–2016 годов. 33

Здоровье Экс-эксперт ВОЗ предсказал три волны коронавируса Бывший эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредил, что пройдут еще три волны коронавируса и самой жесткой будет вторая. 1

Космос Красивое замедленное видео показывает комету NEOWISE с орбиты Земли Результат позволяет зрителям фильма ощутить, каково находиться на борту космической станции, пролетая 400 километров над Землей со скоростью 28 000 километров в час и наблюдая, как поднимается комета NEOWISE, о которой ММ ранее уже писали.

Экономика Силуанов: меры G20 позволили не допустить худшего сценария Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что меры G20 не позволили допустить худшего сценария в мировой экономике в условиях пандемии COVID-19. 26

Космос NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния Фото сделаны помощью аппарата Solar Orbiter, который был запущен в феврале 2020 года и прошел мимо Солнца в середине прошлого месяца. 18

Происшествия В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса. 108

Происшествия Суд арестовал спикера горсовета Петрозаводска по делу о взятке Спикер петрозаводского городского совета Геннадий Боднарчук арестован на два месяца по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления Следственного комитета по Карелии. 45