Коронавирус
iReactorГенсек ООН назвал вызванную коронавирусом глобальную угрозу
Мир столкнулся с самым глобальным падением доходов с 1870 года, подчеркнул он. Человечество не видело такой глубокой глобальной рецессии со времен Второй мировой войны, добавил Гутерреш. "На наших глазах может возникнуть голод исторических масштабов", — поделился генеральный секретарь ООН.
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По оценке Гутерреша, мир столкнулся с самой глубокой рецессией со времен Второй мировой войны и еще сотня миллионов человек могут погрузиться в крайнюю нищету.РИА Новости09:43
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В ООН сообщили о самой глобальной рецессии со времён Второй мировой из-за коронавируса
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