Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГенсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.
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ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за коронавируса

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В ООН предупредили о возможной гибели сотен тысяч детей из-за рецессии

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ООН предупредила о возможной гибели сотен тысяч детей из-за последствий пандемии

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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 19:41, Ашберн
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