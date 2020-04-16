В условиях глобальной рецессии, вызванной пандемией коронавируса, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей. Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Генсек ООН не исключил увеличение детской смертности на фоне пандемии

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