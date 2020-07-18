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Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Антониу Гутерриш говорил об этом в речи в честь годовщины со дня рождения Нельсона Манделы, пишет РБК. Сейчас состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. При этом более 70% людей живут в условиях растущего неравенства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Гутерриш заявил, что 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.
ТАССвчера в 10:27
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РБК

Генсек ООН заявил о сосредоточении половины богатств мира у 26 человек

РБКвчера в 12:58
ТАСС

Гутерриш заявил, что 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

ТАССвчера в 10:27
Комсомольская правда

Генсек ООН: половина богатств Земли принадлежит 26 людям

Комсомольская правдавчера в 10:54
RT на русском

Генсек ООН: 26 человек владеют половиной богатств планеты

RT на русскомвчера в 10:50
Фонтанка.Ру

Генсек ООН указал, что 26 богатейших людей обладают благами половины населения планеты

Фонтанка.Рувчера в 10:49
URA.Ru

Генсек ООН: 26 человек владеют половиной всех богатств планеты

URA.Ruвчера в 11:05
РИА Новости

Генсек ООН заявил о сосредоточении у 26 человек половины богатств в мире

РИА Новостивчера в 10:16
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