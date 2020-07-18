Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Ёлдаш 22

Антониу Гутерриш говорил об этом в речи в честь годовщины со дня рождения Нельсона Манделы, пишет РБК. Сейчас состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. При этом более 70% людей живут в условиях растущего неравенства.