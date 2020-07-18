Общество
BFM.ruГенсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Антониу Гутерриш говорил об этом в речи в честь годовщины со дня рождения Нельсона Манделы, пишет РБК. Сейчас состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. При этом более 70% людей живут в условиях растущего неравенства.
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с чего всё началось
Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.ТАСС10:27
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