Половина всех богатств Земли принадлежит 26 людям, при этом подавляющее большинство населения живет в условиях растущего неравенства. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь ООН Антону Гутерриш, выступая с лекцией, посвященной памяти Нельсона Манделы.

с чего всё началось

Антониу Гутерриш говорил об этом в речи в честь годовщины со дня рождения Нельсона Манделы, пишет РБК. Сейчас состояние 26 самых богатых жителей Земли эквивалентно доходам половины населения планеты. При этом более 70% людей живут в условиях растущего неравенства.

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Финансы В ПФР пообещали рост пенсий к 2023 году ПФР РФ опубликовал проект собственного бюджета с планом индексации пенсионных выплат в период вплоть до 2023 года. 59

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 571

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 330

Общество Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС. 1,1K

Общество Мишустин подписал постановление об электронных трудовых книжках С 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронными трудовыми книжками. 310

Фигурное катание Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве 18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию. 95

Технологии В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых Американские инженеры создали миниатюрную камеру с модулем Bluetooth, которую можно прикрепить к животному, чтобы наблюдать за его жизнью на расстоянии ста двадцати метров. 6