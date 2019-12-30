Армия и оружие
РИА НовостиГенсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания", - говорится в заявлении. По словам Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
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В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука
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Поиграв с собственным воображением, дизайнеры «Колёса.ру» примерили «Логану» новый практичный кузов «лифтбек».
Происшествия
В Астрахани загорелся жилой дом на площади 800 квадратных метров
В Астрахани загорелся трёхэтажный жилой дом, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.
Происшествия
Вертолет с главой генштаба Тайваня перестал выходить на связь
Начальник генштаба Тайваня и высокопоставленные военные чиновники находятся на борту вертолета, который перестал выходить на связь.
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Вода ушла с подтопленных территорий в Хабаровском крае
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Принятие С-500 на вооружение России перенесли на 10 лет
Российское информационное издание «REGNUM» сообщает о том, что появление на вооружении российской армии зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» пришлось перенести на 10 лет.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
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Новые меры поддержки, призванные улучшить финансовое положение семей с детьми в России, вступают в силу с 1 января 2020 года.
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Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой
Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
Игры
PlayStation Plus в январе: трилогия Uncharted и Goat Simulator
Sony объявила январскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus, в которую вошли четыре игры: Uncharted: The Nathan Drake Collection — в сборник входят: Uncharted: Drake's Forture Uncharted 2: Among Thieves Uncharted 3: Drake's Deception Goat Simulator.
Авто
Kia сертифицировала в России кроссовер Kia XCeed
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Футбол
ФИФА может изменить правила определения офсайда в футболе
Правило определения положения вне игры может пересмотреть Международная федерация футбола (ФИФА), 31 декабря пишет The Times.
Шоу-бизнес
Давид Манукян повредил руку, отдыхая с Ольгой Бузовой
Бойфренд Ольги Бузовой — блогер и музыкант Давид Манукян — получил травму накануне Нового года.
Политика
Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме
Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Общество
В Киеве прошел марш с факелами в честь Бандеры
Украинцы устроили в Киеве марш с факелами в честь 111-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Общество
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Авто
Новый Mitsubishi Outlander появится в 2020 году
Как сообщает сайт 32cars.ru, кроссовер Outlander третьего поколения вышел почти 8 лет назад, после чего несколько раз подвергался обновлениям.
Экономика
Антипинский НПЗ признан банкротом
Арбитражный суд Тюменской области признал банкротом Антипинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).
Происшествия
Мужчина при странных обстоятельствах пропал на сопке в Магадане
Спасатели ищут мужчину, который при странных обстоятельствах пропал 31 декабря на сопке Марчеканской в Магадане.
Спорт
Большунов вышел в лидеры общего зачета «Тур де Ски»
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Авто
Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3
Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Экономика
Они огромны: На Украине подсчитали потери «из-за России»
Перед новым годом министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях украинской экономики «из-за России».
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