Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГенсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания", - говорится в заявлении. По словам Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

РИА Новости14:16

Генсек ООН обеспокоен заявлением Пхеньяна об отмене моратория на ядерные испытания

ТАСС14:28

В ООН выразили обеспокоенность из-за намерений КНДР отказаться от моратория на ядерные испытания

Эхо Москвы14:59

Заявление Ким Чен Ына о ядерных испытаниях обеспокоило генсека ООН

News.ru14:55

В ООН прокомментировали заявление КНДР о ядерных испытаниях

ТК Звезда15:22

Угрозы Ким Чен Ына и «ваза» Трампа: новая перепалка США и КНДР

РЕН ТВвчера в 22:46

В ООН обеспокоены отменой в КНДР моратория на ядерные испытания

Аргументы и Факты15:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 17:02, Ашберн
Происшествия

В немецком зоопарке при пожаре сгорели более 30 обезьян

Известия 04:58
Общество

На Украине минимальная зарплата повышается до $200

Минимальная зарплата на Украине с 1 января повышается на 11%, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:50
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru 16:14
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче тура АПЛ

«Арсенал» на своем поле обыграл «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 21-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Lenta.ru 16:53
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru 11:21
Кино

В прокате появилось «Вторжение» Фёдора Бондарчука

1 января 2020 года на российских экранах появилась картина Фёдора Бондарчука – «Вторжение», которое стало продолжением ленты 2017-го года «Притяжение».
OvideO.ru 10:21
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру 10:40
Гаджеты

Intel вернет старую функцию в новые процессоры, чтобы победить AMD

Битва за производительность С выпуском нового поколения процессоров 10 поколения семейства Comet Lake-S компания Intel намерена обострить конкуренцию на рынке настольных ПК и вернуть позиции, пошатнувшиеся под натиском новых чипов AMD Ryzen.
CNews 30.12.19 в 04:08
Экономика

Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ

Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Известия 04:22
Происшествия

На Урале полицейский застрелил напавшего на него мужчину

В городе Камышлове Свердловской области полицейский застрелил нетрезвого мужчину, который напал на него с монтировкой.
RT на русском 11:15
Футбол

Мино Райола: «МЮ загубил бы даже Марадону, Пеле и Мальдини»

Ранее Райола заявил, что Погба хочет выигрывать трофеи с МЮ.
Soccer.ru 13:50
Политика

Бывший пленник «Айдара» рассказал о перенесенных в подвале пытках

Lenta.ru 16:31
Футбол

Гвардиола: «„Манчестер Сити“ никогда не сдается»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу "горожан" над "Эвертоном" во встрече 21-го тура АПЛ:Я очень рад за парней, потому что они играли отменно.
Soccer.ru 15:31
Общество

Под этими двумя знаками зодиака рождаются гении

Астрологи назвали два самых одаренных знака зодиакального созвездия.
YakutiaMedia.ru 30.12.19 в 20:40
Политика

Особое мнение: Александр Баунов

Александр Баунов, главный редактор сайта "Carnegie.ru" был сегодня в "Особом мнении".
Эхо Москвы 15:15
Общество

В МВД объяснили новые правила регистрации автомобилей

В Министерстве внутренних дел России объяснили новый порядок государственной регистрации транспортных средств.
RT на русском 08:31
Футбол

«Виссел Кобе» выиграл Кубок Японии с Иньестой, Подолья и Вилья

REGNUM 06:11
Общество

Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
РИА Новости 03:12
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

РБК 13:04
Игры

Вышел трейлер ремастера S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl

В сеть выложили трейлер мода-ремастера популярной игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl.
REGNUM 30.12.19 в 10:02
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления силикона

Накануне ведущая показала грудь после удаления силикона.
Wday.ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Лоза отреагировал на критику выступлений Пугачевой

URA.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес

Охлобыстин извинился перед проститутками после сравнения с Водонаевой

Бывшая участница проекта «Дом-2» назвала Ивана Охлобыстина «быдлом, которое не может аргументировать свое мнение».
RuNews24.ru 30.12.19 в 09:57
Кино

Мюзикл «Кошки» может стать главным провалом 2019 года

Премьера мюзикла на Западе состоялась 19 декабря. В российский прокат "Кошки" выйдут 2 января 2020 года.
Piter.tv 30.12.19 в 03:58
Кино

Стали известны детали сюжета нового фильма о Гарри Поттере

События следующего фильма во вселенной Гарри Поттера развернутся спустя 20 лет после сюжета последней части.
Деловое.ТВ вчера в 04:58
Авто

Genesis показал первые изображения кроссовера Genesis GV80

Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Автоновости дня 14:51
Политика

Демонстранты покинули район посольства США в Багдаде

РИА Новости 10:14
Общество

Москвич выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее

РИА Новости 12:32
Наука

Простуда против гриппа, или как защититься от вируса с помощью другой инфекции

Шотландские исследователи доказали, что два вируса препятствуют распространению друг друга, так что шансов заразиться простудой во время вспышек гриппа намного меньше.
Телеканал 360° вчера в 20:08
Единоборства

Райан Бейдер вызвал на бой за титул Bellator Иржи Прохазку

Чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом весах Райан Бейдер вызвал на бой чемпиона Rizin в полутяжелом весе Иржи Прохазку.
Спорт-Экспресс 16:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное