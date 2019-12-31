"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания", - говорится в заявлении. По словам Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

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