Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГенсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен заявлением КНДР, которое свидетельствует о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания", - говорится в заявлении. По словам Дюжаррика, Гутерреш очень надеется, что испытания не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
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Генсек ООН обеспокоен заявлением КНДР о моратории на ядерные испытания

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Генсек ООН обеспокоен заявлением Пхеньяна об отмене моратория на ядерные испытания

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Заявление Ким Чен Ына о ядерных испытаниях обеспокоило генсека ООН

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ТК Звездавчера в 15:22

В ООН обеспокоены отменой в КНДР моратория на ядерные испытания

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Генсек ООН обеспокоился заявлением Ким Чен Ына о ядерных испытаниях

Lenta.ruвчера в 17:26
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Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).
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Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
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Газета.Ru вчера в 03:34
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Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
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Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК вчера в 05:01
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Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

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РБК 31.12.19 в 22:20
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News.ru вчера в 15:03
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Глава генштаба Тайваня выжил при крушении вертолета

На борту находились высокопоставленные военные чиновники, в том числе начальник генерального штаба Шэнь Имин.
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Полиция Читы нашла пропавшего мальчика

В Чите 8-летний мальчик по имени Илья ушел из дома и пропал.
ФАН вчера в 23:29
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Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
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Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам

Анастасия Заворотнюк обратилась к поклонникам в личном блоге.
Комсомольская правда вчера в 06:20
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Роспотребнадзор напомнил туристам о способах защиты от инфекций

Пресс-служба управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве опубликовала перечень рекомендаций для туристов по защите от различных заболеваний, угрожающих отдыхающим в других странах.
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В Эстонии напомнили о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
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Названа особенность новогоднего обращения Путина

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Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
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Запрет на парковку, техосмотр под камерами и новый медосмотр: Какие изменения ждут водителей в 2020 году

Начнём с нашумевшего приказа Минтранса России № 199, который был издан ещё в 2018 году, но вступил в силу 1 января 2020 года.
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Лучшие космические снимки 2019 года

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Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера

Car.ru вчера в 12:40
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РФ и Белоруссия обсудят использование двух военных объектов

Минобороны Белоруссии сообщило, что в наступающем году может сохранить за Россией право на использование двух военных объектов на своей территории.
Росбалт 31.12.19 в 14:28
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Tesla начала поставки китайских электрокаров Model 3

Компания Tesla передала клиентам первую партию электромобилей Tesla Model 3 китайской сборки.
Автоновости дня 30.12.19 в 03:27
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