Политика
ИзвестияГенсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. «Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», — цитирует Гутерриша сайт kp.ru.
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В Вашингтоне приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
Московский Комсомолецвчера в 17:57
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Поздравлять единственную дочь с 14-м днем рождения Анастасия Волочкова начала заранее.
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Две боевые машины ВДВ разбились при десантировании
"Во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин", - сообщили в ведомстве.
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На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
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Культуромания вчера в 16:02
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Названы российские регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, в которых чаще всего пропадают дети.
RT на русском вчера в 13:09
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Дания будет вынуждена разрешить строительство «Северного потока-2»
Соответственно, если Дания хочет следовать этому плану, то ей необходимо разрешить строительство российского газопровода на своей территории.
Госновости 22 сентября в 15:41
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
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РИА Новости вчера в 08:23
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Эксперты изучали рацион долгожителей разных страны и выявили прямую зависимость между продолжительностью жизни и употреблением определенных продуктов.
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Российская газета вчера в 20:16
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Эвакуация с горевшей плавбазы «Петр Житников» завершена
РИА Новости вчера в 22:31
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Российская газета вчера в 07:03
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
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Передвижение на личном автомобиле в столице выгодно, если водитель проезжает на нем не менее 20 тысяч километров в год.
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Live24 вчера в 03:38
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Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
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Сериал «Игра престолов» получил премию «Эмми»
Награду телеакадемии США «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал года» получил последний сезон известного телесериала «Игра престолов».
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