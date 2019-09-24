Политика
ИзвестияГенсек ООН объявил о создании Конституционного комитета по Сирии
Комитет начнет работу в Женеве в ближайшие недели. «Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного Конституционного комитета», — цитирует Гутерриша сайт kp.ru.
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В Вашингтоне приветствуют формирование конституционного комитета в Сирии
Московский Комсомолецвчера в 17:57
Автоматически обработано 7008 источников, обновлено вчера в 23:53, Вашингтон
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Происшествия
Суд продлил на месяц арест зампреда Сибирского отделения РАН
Фрунзенский районный суд Владивостока продлил на месяц срок ареста зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря по делу о растрате, сообщил РИА Новости представитель суда.
РИА Новости вчера в 22:19
Политика
Мадуро объявил о визите в Россию
Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM вчера в 19:22
Происшествия
Авиадебошира из Самары задержали в Шереметьеве
Вести.Ru вчера в 15:50
Происшествия
Названы регионы, где чаще всего пропадают дети
Следственный комитет России назвал регионы страны, где чаще всего пропадают дети. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:09
Космос
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза»
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori-8) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) перенесен на один день.
РБК 21 сентября в 07:04
Происшествия
В Екатеринбурге горит цех дизель-моторного завода
ТАСС вчера в 22:08
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru вчера в 05:44
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Здоровье
В поселке Забайкалья открыли вертолетную площадку для санавиации
ТАСС вчера в 23:29
ЖКХ
В жилых домах Москвы дали отопление
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что власти приняли решение начать подачу тепла на все городские объекты досрочно.
Газета.Ru вчера в 08:52
Космос
«Плевок» сверхмассивной черной дыры снимут на видео
Обновленный EHT сможет увидеть то, как рождаются так называемые джеты, своеобразные "плевки" черных дыр, сообщается на сайте Гарвардского астрофизического центра.
ТАСС вчера в 06:28
Политика
Трамп считает, что Зеленский победит коррупцию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что необходимо поднимать тему коррупции на Украине, так как американские власти оказывают ей финансовую поддержку.
Газета.Ru вчера в 16:04
Политика
Новая делегация Украины в ПАСЕ объяснила отказ от участия в заседаниях
Новая украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации, которая пройдет с 30 сентября по 4 октября.
РБК вчера в 12:41
Здоровье
В Башкирии начали обследовать девочку с деформированным лицом
Врачи республиканской детской клинической больницы в Уфе начали обследовать здоровье двухлетней девочки с деформированным лицом и сросшимися пальцами, к которой вызвали интерес общества волонтеры, заявив, что ее не берут в детский сад из-за внешности, сообщили РИА Новости в минздраве Башкирии.
РИА Новости вчера в 03:48
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова генерала США о действиях России в Чёрном море
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT слова бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса, который заявил, что Россия блокирует учения НАТО в Чёрном море.
RT на русском вчера в 05:45
Космос
В NASA заключили контракт на строительство 12 кораблей на Луну
В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключили контракт с корпорацией Lockheed Martin на строительство 12 кораблей для полетов на Луну.
РЕН ТВ вчера в 21:44
Политика
Ошибку Зеленского в диалоге с РФ назвали на Украине
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман назвала ошибкой президента Украины Владимира Зеленского его выбор кандидата на пост главы МИДа.
News.ru вчера в 23:19
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Происшествия
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Российская газета вчера в 20:39
Гаджеты
В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro
На рынке Европы официально стартуют продажи нового смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости вчера в 12:43
Авто
Россиян предупреждают о скором росте цен на автомобили
Грядущий рост цен на автомобили подтвердил замглавы корпоративных продаж "Авилона" Андрей Гусев: "Изменение прайс-листов производителями традиционно можно ожидать с января 2020 года", — приводит его слова РИА "Новости".
Автоновости дня 22 сентября в 21:34
Культура
Сергей Лазарев расплакался на съемках шоу «Секрет на миллион»
Сергей Лазарев с семьей Примечательно, что в воскресенье, 29 сентября, в эфир канала НТВ выйдет сразу два выпуска программы "Секрет на миллион" с Сергеем Лазаревым.
Вокруг ТВ вчера в 03:54
Политика
Памфилова пожаловалась на бездействие правоохранительных органов по сигналам о фальсификациях на выборах
Полит.ру вчера в 23:14
Экономика
Аграриям Кубани предложили сократить посевы сахарной свёклы
REGNUM вчера в 04:52
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM вчера в 02:40
Политика
Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2»
Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.
Газета.Ru вчера в 19:00
Кино
Собчак сыграет в сериале про ангарского маньяка
Сериал «Хороший человек» Константина Богомолова по мотивам дела об «ангарском маньяке» Михаиле Попкове готовится к съемкам, одну из ролей сыграет Ксения Собчак.
Sibnet Новости вчера в 23:17
Происшествия
В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки
Известия вчера в 11:06