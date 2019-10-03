Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял сторону Москвы в визовом скандале с Вашингтоном. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.

Генсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США

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