Политика
Газета.RuГенсек ООН поддержал Россию в визовом скандале с США
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял сторону Москвы в визовом скандале с Вашингтоном. Об этом рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин.
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Россия не исключила обращения в суд из-за нарушений обязательств США перед ООН
Взгляд.рувчера в 21:35
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Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Политика
Путин в Эр-Рияде начал переговоры с королем Саудовской Аравии
В Эр-Рияде начались переговоры президента РФ Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом.
Росбалт 14 октября в 07:59
Политика
«Растущая сверхдержава Ближнего Востока»: западные СМИ о визите Путина в Эр-Рияд и Абу-Даби
Западные и, в первую очередь, американские СМИ в основном критикуют американского лидера за этот вывод войск, который фактически, по крайней мере, так считают противники Трампа в США, отдал Сирию и, не исключено, весь Ближний Восток России на блюдечке с голубой каемочкой.
Expert.ru 03:20
Экономика
Эксперты оценили потери экономики России от несоблюдения норм труда
Как отмечается в докладе, основными проявлениями несоблюдения норм охраны труда являются производственные травмы, которые были получены как по вине работодателя, так и из-за неосторожности сотрудника.
REGNUM 03:09
Происшествия
Учительница задержана в Москве за жестокое обращение со школьником
Интерфакс вчера в 18:01
Политика
Эрдоган приедет в Россию в октябре
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган может приехать в Россию до конца этого месяца.
Lenta.ru 03:06
Армия и оружие
Сбежавшие из Сирии американцы оставили непристойный «привет» россиянам
Утро.ru вчера в 15:00
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Бывшая жена Джереми Реннера заявила, что актер хотел убить ее
КиноПоиск вчера в 04:09
Общество
Фигуристка Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Тотьмянина была экстренно госпитализирована в один из онкоцентров Москвы, где успешно перенесла операцию, об этом сообщила ее PR-агент Анастасия Драпеко.
Вести.Ru вчера в 07:35
Транспорт
В РФ запретят ездить на новых авто без номеров
Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Авто
Автомобили УАЗ получат новые опции
Для задних пассажиров новая опция предложит порты зарядки USB. Кроме того, автомобили в будущем получат два вида мультимедийных систем.
SpeedMe вчера в 06:40
Политика
Николай Бондаренко: «Николай Бушуев обещал набить мне морду»
Николай Бушуев о Николае Бондаренко: "Ничего не сделаю, просто набью морду"
Взгляд-инфо 02:18
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Ведомости 14 октября в 05:57
Происшествия
Главу Новочеркасска задержали за взятку в 2,6 миллиона рублей
Российская газета 01:28
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
ТАСС 03:13
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Марс и Луну
ФедералПресс вчера в 18:43
Космос
Нобелевский лауреат исключил межпланетное переселение с Земли
Все потому, что пригодные для жизни миры находятся очень далеко. И межпланетное переселение отменяется.
Кубань 24 12 октября в 17:24
Общество
Суд арестовал акции принадлежащей президенту ЦСКА сети поликлиник
Арбитражный суд Москвы наложил арест на 100% сети поликлиник «Медис», принадлежащей компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера, свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
РБК 03:04
Политика
Медведев потребовал прекратить манипуляции со статистикой в регионах
«Если в дальнейшем кто-то будет пойман на манипуляции статистикой, последствия будут весьма и весьма неприятные», — добавил он.
RT на русском 14 октября в 08:25
Транспорт
«Победа» повысит цены на авиабилеты на 40%
Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.
Интерфакс 01:21
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
В большинстве российских регионов погода в ноябре будет теплее обычного, сообщает "Российская газета" со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
РИА Новости 01:47
Общество
Меган Маркл вышла в свет в добеременном платье, в которое еле влезла
Свой образ Маркл дополнила бежевым пальто Sentaler за £1 185 (около 97 000 руб.), накинув его на плечи.
Woman.ru 03:11
Гаджеты
Назван быстрый способ повысить производительность смартфона
"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости вчера в 22:08
Политика
В ООН рассказали о пытках Ассанжа
Основателя WikiLeaks журналиста Джулиана Ассанжа подвергали жестоким психологическим пыткам и систематически нарушали его права.
Lenta.ru 02:23