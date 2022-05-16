Будьте в Плюсе

Генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калия из России

Издание отмечает
, что Гутерриш также обратился к Москве с просьбой не препятствовать проходу судов с зерном из украинских портов, обещая помочь со смягчением санкций в отношении экспорта удобрений.
News.ru
Анкара выразила готовность принять участие в разминировании Черного моря и обеспечении морского судоходства, сообщает издание.
РБК
11 мая на брифинге Антониу Гутерриш заявил, что из-за опасности мирового кризиса продовольствия необходимо «найти способ, чтобы производство продуктов питания в Украине и производство продуктов питания и удобрений в России вернулось на мировые рынки».
Коммерсантъ
На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Генсек ООН предложил смягчить ограничения на экспорт калия из России
РБКвчера в 16:08
Генсек ООН предложил смягчить санкции против России ради пропуска судов с зерном с Украины
Lenta.ruвчера в 13:36
WSJ узнала о переговорах о смягчении санкций против РФ ради вывоза зерна из Украины
Интерфаксвчера в 15:27
WSJ: ООН предложила смягчить ограничения на удобрения в обмен на пропуск украинских судов с зерном
Коммерсантъвчера в 14:10
ООН предлагает смягчить ограничения на калий в обмен на пропуск судов с Украины
ТАССвчера в 13:40
Генсек ООН обсуждал с США смягчение ограничений на экспорт удобрений из РФ
Московский Комсомолецвчера в 15:06
ООН предложила смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России
ФАНвчера в 13:27

Интересное

ВВС США сообщили об успешном испытании перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты

Военно-воздушные силы США 14 мая провели успешное испытание перспективной гиперзвуковой крылатой ракеты (ARRW), говорится в заявлении ВВС.
РИА Новости20:34

«Уралвагонзавод» отправил Минобороны партию танков Т-90М

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») передала российскому Минобороны партию танков Т-90М «Прорыв», сообщает пресс-служба предприятия, передает ТАСС.
РБК22:51

Французский политик Буффето: Европа допустила «непостижимую оплошность» в отношении России

Французский политик Стефан Буффето охарактеризовал европейскую политику в отношении России как "непостижимую оплошность".
РИА Новости23:26

Welt: поражение партии Шольца на местных выборах в ФРГ связано с его политикой по Украине

Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.
РИА Новости22:21

ZDF: Латинская Америка поддерживает российскую спецоперацию на Украине

Латинская Америка поддерживает российскую спецоперацию на Украине, сообщил немецкий телеканал ZDF.
Lenta.ru23:18

RT: с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли и сдались в плен около 300 бойцов ВСУ.
Lenta.ru17:04

Сенатор Пушков: Германия заплатит «немалую цену» в случае отказа от российской нефти

Германии придется заплатить "немалую цену" в случае отказа от российской нефти, заявил сенатор Алексей Пушков.
РИА Новости23:05

Сенат США согласился проголосовать по проекту о помощи Украине на 40 миллиардов долларов

Сенат США согласился поставить на окончательное рассмотрение проект о выделении Украине помощи в размере около 40 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования.
РИА Новости18:18

Эрдоган: Турция не согласится одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция не согласится на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, передает Anadolu.
РБКвчера в 14:27

New York Post: Маск планирует продать акции SpaceX ради финансирования сделки по Twitter

Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.
РИА Новости23:25