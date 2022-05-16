11 мая на брифинге Антониу Гутерриш заявил, что из-за опасности мирового кризиса продовольствия необходимо «найти способ, чтобы производство продуктов питания в Украине и производство продуктов питания и удобрений в России вернулось на мировые рынки».
На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.
Партия социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца проиграла региональные выборы в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, показав свой худший результат за всю историю, что отчасти связано с его политикой по Украине, пишет газета Die Welt.
Американский предприниматель Илон Маск, вероятно, планирует продать акции основанной им компании SpaceX ради финансирования сделки по покупке соцсети Twitter, сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.