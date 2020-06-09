Общество
ИзвестияГенсек ООН предупредил о глобальной нехватке продуктов из-за пандемии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны обеспечить граждан продуктами, так как мир может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте организации 9 июня.
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Происшествия
В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
Ведомости вчера в 01:36
Происшествия
Жириновский потребовал 12 лет колонии для Ефремова
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель службы доставки Сергей Захаров.
РБК вчера в 20:37
Общество
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса был добровольным
Отбор военных для испытания вакцины от коронавируса осуществлялся на добровольной основе, сообщает российское Минобороны.
RT на русском вчера в 22:26
Общество
КПВВ в Донбассе частично восстановят работу
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе восстановят работу с 10 июня, но с некоторыми ограничениями, сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил ВС Украины.
РИА Новости вчера в 01:53
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru вчера в 01:25
Общество
Назван срок отмены масочного режима в магазинах
Доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер рассказал, когда можно отменить режим ношения масок в магазинах.
Свободная Пресса вчера в 22:30
Армия и оружие
Южная Корея продолжит выполнять военное соглашение с КНДР
Южная Корея полностью выполнит соглашение о сокращении военной напряженности с Северной Кореей, несмотря на угрозы Пхеньяна отказаться от него, заявило в среду южнокорейское минобороны.
Интерфакс вчера в 23:43
Общество
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
Как передает РИА Новости со ссылкой на ABC News, американские ученые во главе с профессором Медицинской школы Гарвардского университета Джоном Браунстейном не исключают, что эпидемия коронавируса началась в Ухане еще летом прошлого года.
Инфорос вчера в 07:03
Здоровье
На продолжительность жизни влияют препараты для лечения гипертонии
Итальянские специалисты смогли узнать, что приём медикаментов для лечения гипертонии значительно увеличивает продолжительность жизни человека даже у самых слабых пожилых людей.
Evo-rus.com 08 июня в 15:13
Происшествия
Панкратов-Черный рассказал, кто причастен к ДТП с Ефремовым
Актер Александр Панкратов-Черный прокомментировал ДТП с участием Михаила Ефремова, в результате которого погиб человек, выразив мнение, что к инциденту причастны друзья артиста, которые не помешали ему сесть за руль.
РИА Новости вчера в 23:02
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 18:38
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 08 июня в 19:12
Экономика
Фондовый рынок США закрылся в плюсе, Nasdaq установил рекорд
Нью-Йорк, США, 8 июня 2020, 23:30 — REGNUM Фондовый рынок США закрылся в хорошем плюсе 8 июня, индекс Nasdaq показал лучший результат закрытия за 70 лет.
REGNUM 08 июня в 16:30
Общество
Глава Алтая ввел дополнительные ограничения из-за роста заражений
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ввел 9 июня дополнительные ограничительные меры из-за роста числа зараженных коронавирусом в регионе.С 10 июня запрещается въезжать в Кош-Агачский район и выезжать из него всем, кроме зарегистрированных там местных жителей.
Алтайская правда вчера в 08:18
Политика
В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском 08 июня в 08:27
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию приезжающих
Обязательную обсервацию для приезжающих в Крым из других регионов отменят с 15 июня.
Известия вчера в 08:36
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals превысила цену отсечения
В 2020 году цена отсечения составляет $42,4 за баррель российской нефти Urals.
РБК 08 июня в 14:09
Политика
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
РИА Новости 08 июня в 08:22
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Матч Кубка России состоится в Санкт-Петербурге
Добавим, что в прошлом сезоне Кубок страны выиграл московский «Локомотив».
Город55.ру вчера в 07:54
Общество
Посол РФ: Число желающих покинуть США увеличилось
По словам Антонова, число россиян, желающих покинуть Соединенные Штаты и вернуться на родину, могло увеличиться не только по сезонным причинам, но и из-за протестов, вспыхнувших после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 23:05
Экономика
Маркировка обуви и лекарств будет введена по плану с 1 июля
Как стало известно «Регион online», она вступит в силу с 1 июля. После этой даты продавать легально не маркированный товар будет невозможно.
Регион online вчера в 11:06
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Футбол
Алан Дзагоев из-за травмы бедра пропустит месяц
Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев получил травму на тренировке. Восстановление может занять месяц, пишет RT.
МИР 24 вчера в 22:11
Футбол
«Ювентус» хочет обменять Дугласа Косту на Жоржинью
"Ювентус" может предложить Дугласу Косте прямой обмен с полузащитником "Челси" Жоржинью, утверждает Sport Mediaset.
Bobsoccer вчера в 23:52
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
Культура
Раскрыты имена самых популярных за рубежом турецких актеров
Многие турецкие актеры стали невероятно популярными после выхода «Великолепного века» и многосерийки «Королек – птичка певчая», о которых наслышаны не только в Турции, но и в других странах.
Popcornnews.ru вчера в 05:37