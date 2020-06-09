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Общество Назван срок отмены масочного режима в магазинах Доктор естественных наук, приват-доцент отделения гигиены окружающей среды и экологической медицины в Медицинском университете Вены Ханс-Петер Хуттер рассказал, когда можно отменить режим ношения масок в магазинах. 3

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