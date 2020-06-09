Коронавирус

РБКРБКГенсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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Генсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов

РБК17:20

Миру предрекли крупнейший за 50 лет продовольственный кризис

Lenta.ru16:55

Генсек ООН предупредил об угрозе продовольственной катастрофы

РИА Новости12:59

Генсек ООН предупредил об опасности продовольственной катастрофы из-за пандемии

ТАСС14:33

Генсек ООН заявил об опасности продовольственной катастрофы из-за COVID-19

News.ru12:40

В ООН предупредили об угрозе продовольственной катастрофы из-за коронавируса

Газета.Ru12:16

Генсек ООН допустил возможность продовольственной катастрофы

RT на русском16:08
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Политика

Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота

Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике.
РБК 15:30
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Экономика

Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии

Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
Время Бухгалтера 06:59
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
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Происшествия

На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного

Суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил на 1 год и 6 месяцев права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Российская газета 03:48
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Армия и оружие

США показали применение F-15E атомной бомбы

Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
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Фигурное катание

Трусова опубликовала свое фото с ученицами Плющенко на фоне Эльбруса

Российская фигуристка Александра Трусова показала в своем Instagram-аккаунте фото с ученицами Плющенко, сделанное на фоне горы Эльбрус в Кисловодске.
РИА Новости 07 июня в 09:20
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Энергетика

Цена нефти Brent упала до $40 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
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Здоровье

Врач рассказала о вреде мороженого

Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда вчера в 23:21
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Происшествия

МВД опубликовало видео с опросом Ефремова перед судом

Москва 24 14:37
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Авто

За 10 лет россияне разлюбили седаны

Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране.
Car.ru 13:58
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Общество

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
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Авто

Из-за проблем с мотором выпуск Genesis GV80 временно приостановлен

Фото: Genesis Сегодня представители бреда Genesis сообщили о том, что вынуждены временно заморозить сборку новых автомобилей GV80.
Daily-Motor.Ru вчера в 13:12
Игры

В игре The Last of Us Part II появится фоторежим

В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
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Армия и оружие

Грузия начнет производить пехотное вооружение по стандартам НАТО

Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна приступает к собственному производству гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:36
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
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Политика

Китай не намерен участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США

Хуа Чуньин, представитель МИД Китая, сообщила о том, что Пекин не будет участвовать в переговорах с Россией и Америкой по поводу разоружения.
ToDay News Ufa 06:03
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Авто

В Великобритании найдено «кладбище» среднемоторных Toyota

В одном из пригородов на территории Великобритании местный житель обнаружил стоянку, которая была полностью забита автомобилями Toyota MR2.
Тарантас Ньюс 02:00
Экономика

МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд

Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
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Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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Происшествия

Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

РБК 00:41
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Происшествия

Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
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Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Политика

В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию

Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru 09:41
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Здоровье

Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве

Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
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Общество

Ремонт двора в Чапланово дожил до третьего мэра Холмска

Сахалин.Инфо 02:53
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