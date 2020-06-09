Коронавирус
РБКГенсек ООН предупредил о возможности глобальной нехватки продуктов
Мир может столкнуться с глобальной нехваткой продуктов из-за пандемии коронавируса, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
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Политика
Трамп приказал разработать программу приобретения ледокольного флота
Президент США Дональд Трамп распорядился начать разрабатывать программу по приобретению ледоколов для обеспечения безопасности и интересов страны в Арктике и Антарктике.
РБК 15:30
Экономика
Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии
Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации.
Время Бухгалтера 06:59
Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 14:36
Происшествия
На Сахалине двух экс-полицейских осудили за пытки задержанного
Суд признал их виновными и приговорил каждого из подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и лишил на 1 год и 6 месяцев права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Российская газета 03:48
Армия и оружие
США показали применение F-15E атомной бомбы
Истребитель Strike Eagle первым получит B61-12. США показали применение F-15E атомной бомбы.
Piter.tv 06:54
Фигурное катание
Трусова опубликовала свое фото с ученицами Плющенко на фоне Эльбруса
Российская фигуристка Александра Трусова показала в своем Instagram-аккаунте фото с ученицами Плющенко, сделанное на фоне горы Эльбрус в Кисловодске.
РИА Новости 07 июня в 09:20
Энергетика
Цена нефти Brent упала до $40 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 2,3%, до $40,93 за баррель по состоянию на 17:33 мск.
РБК вчера в 10:55
Здоровье
Врач рассказала о вреде мороженого
Врач отмечает, что во время жары мороженое не вызовет в организме сильных перепадов температур, и простыть, употребляя его, сложно.
ТК Звезда вчера в 23:21
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Происшествия
Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
Авто
За 10 лет россияне разлюбили седаны
Еще в 2010 году четырехдверные седаны занимали на отечественном потребительском рынке немногим меньше половины всего рынка легковых автомобилей в стране.
Car.ru 13:58
Общество
Крым откроется для туристов с 1 июля
Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
Авто
Из-за проблем с мотором выпуск Genesis GV80 временно приостановлен
Фото: Genesis Сегодня представители бреда Genesis сообщили о том, что вынуждены временно заморозить сборку новых автомобилей GV80.
Daily-Motor.Ru вчера в 13:12
Игры
В игре The Last of Us Part II появится фоторежим
В новой версии The Last of Us Part II появятся фоторежим и галерея с концепт-артами и моделями персонажей.
NewInform 06:06
Армия и оружие
Грузия начнет производить пехотное вооружение по стандартам НАТО
Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что страна приступает к собственному производству гранатометов, гранат и ракет в соответствии со стандартами Североатлантического альянса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:36
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru 13:23
Политика
Китай не намерен участвовать в переговорах о разоружении с РФ и США
Хуа Чуньин, представитель МИД Китая, сообщила о том, что Пекин не будет участвовать в переговорах с Россией и Америкой по поводу разоружения.
ToDay News Ufa 06:03
Авто
В Великобритании найдено «кладбище» среднемоторных Toyota
В одном из пригородов на территории Великобритании местный житель обнаружил стоянку, которая была полностью забита автомобилями Toyota MR2.
Тарантас Ньюс 02:00
Экономика
МВФ одобрил предоставление Украине кредита на $5 млрд
Совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) одобрил новую программу поддержки Украины.
РБК 17:33
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Происшествия
Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне
Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили на кладбище в Хьюстоне рядом с местом, где покоится его мать, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 20:09
Происшествия
Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Daily Storm 06:58
Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Политика
В ЦИК пожаловались на агитацию поправок в Конституцию
Во вторник, 9 июня, противники внесения поправок в Конституцию направили в Центральную избирательную комиссию страны жалобу на её собственные действия.
Форпост Северо-Запад 08:18
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
Роспотребнадзор 27 мая заявил, что Москва готова ко второму этапу снятия карантина.
РБК 20:00
Общество
Ремонт двора в Чапланово дожил до третьего мэра Холмска
Сахалин.Инфо 02:53