Политика
Газета.RuГенсек ООН предупредил об угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса»
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что на сегодняшний день существует четыре "всадника Апокалипсиса", которые несут угрозы миру. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте организации. Он подразумевает под этими "всадниками" четыре приближающиеся угрозы.
Читать в источнике
Оценить869
Подробнее о событии
Показать все источники
Генсек ООН перечислил четырех грозящих миру «всадников апокалипсиса»
Московский Комсомолецвчера в 12:12
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Наука
В Сибири создают молодежные научные лаборатории
Название изображения В 2019 году в Сибирском отделении РАН было создано 75 молодежных научных лабораторий.
Происшествия
В Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали мужчину
В Санкт-Петербурге из-за подозрения на коронавирус госпитализировали россиянина.
Экономика
Греф пригрозил уходом в случае смены стратегии Сбербанка
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что покинет свой пост, если «придется менять стратегию банка после смены основного акционера».
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Политика
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
Финансы
Эксперт рассказал, что будет со ставками по депозитам на 2020 год
Средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках в начале января 2020 года упала с 6,01% до 5,93% годовых, следует из данных Банка России.
Политика
Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины
Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Футбол
«МЮ» не планирует увольнять Сульшера
Руководство «Манчестер Юнайтед» по-прежнему поддерживает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
Происшествия
СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили папарацци судом
Британский принц Гарри и американская актриса Меган Маркл устали от назойливых журналистов и пригрозили им судом.
Шоу-бизнес
Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов
Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
Футбол
Медведев и Семак обсудили ситуацию вокруг аренды Кокорина
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев и главный тренер команды Сергей Семак провели встречу, на которой обсудили ситуацию вокруг аренды нападающего Александра Кокорина в «Сочи».
Общество
ФСБ вычислила рассылавший сообщения о минировании сервис
«С 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами их минирования», — цитирует РИА Новости сообщение ЦОС ФСБ.
Политика
В Госдуме пригрозили главе меджлиса симферопольским СИЗО
Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко 23 января назвал провокацией заявление экс-депутата Верховной рады Украины, главы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) Рефата Чубарова о силовом походе на Крым.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Армия и оружие
США могут установить системы ПРО в Ираке – Fox News
Соединенные Штаты могут установить в Ираке свои противоракетные системы, об этом 23 января сообщает Fox News со ссылкой на источник.
Происшествия
В Саратове госпитализирован пьяный 10-летний мальчик
В Саратове 10-летнего школьника госпитализировали в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает 22 января РЕН ТВ.
Общество
Комик Долгополов покинул Россию после запроса из полиции
Стендап-комик Александр Долгополов покинул Россию в связи с проверкой его выступления полицией, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката правозащитной группы «Агора» Леонида Соловьева.
Происшествия
В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей
Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Общество
Макрон накричал на полицейских в Израиле
Президент Франции Эммануэль Макрон накричал на полицейских в Иерусалиме, требуя покинуть Базилику Святой Анны.
Общество
Ольга Любимова стала новым министром культуры
Армия и оружие
Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков
Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
Общество
Шведское судно-инспектор пришло к «Северному потоку — 2»
Шведская компания MMT SWEDEN направила инспекционное судно в район укладки газопровода «Северный поток — 2», против которого США ввели санкции месяцем ранее.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы
Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
Гаджеты
Apple начнёт производство нового бюджетного iPhone в феврале
Подрядчики компании Apple планируют начать сборку новой бюджетной модели iPhone в феврале этого года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.