Политика
Вести.RuГенсек ООН приветствовал встречу Лаврова с главой МИД Грузии
Генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал проведение первой с 2008 года встречи между главами МИД России и Грузии, которая прошла при посредничестве Швейцарии на полях Генассамблеи в Нью-Йорке.
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Отношения Москвы и Тбилиси вступили в период улучшения после летнего обострения
Коммерсантъвчера в 13:50
Впервые после войны 2008 года - Залкалиани рассказал о встрече с Лавровым
Sputnik Грузиявчера в 12:48
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Политика
В Минздраве Чечни сообщили о состоянии здоровья Кадырова
Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров испытывает недомогания из-за сезонного ОРЗ.
RT на русском вчера в 14:19
Футбол
«Крылья Советов» проиграли «Торпедо»
ГТРК Самара 25 сентября в 14:29
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия вчера в 05:36
Общество
Натали Портман вышла в свет в мини-платье с экстремальным декольте
Натали пришла в черном укороченном платье с очень глубоким вырезом декольте.
Srnsk вчера в 04:05
Политика
Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
ТАСС вчера в 21:00
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru 25 сентября в 23:29
Авто
Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом
Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.
Автоновости дня 24 сентября в 09:20
Происшествия
Двое следователей погибли в ДТП с КамАЗом в Ивановской области
РЕН ТВ вчера в 13:34
Здоровье
Житель Кузбасса лечил рак молитвами в тайге
Москва 24 вчера в 09:52
Происшествия
У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом
Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 25 сентября в 10:09
Общество
Задача для дошкольников поставила пользователей Сети в тупик
Задача поставила многих комментаторов в тупик.
РИА Новости вчера в 13:09
Наука
Физические тренировки загружают не только мышцы, но и мозг
ТАСС вчера в 12:31
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Политика
В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские санкции США
США, вводя новые санкции, препятствующие поставке топлива российским военным в Сирии, стремятся помешать полностью искоренить терроризм в этой республике.
ТАСС вчера в 18:04
Политика
Россия предложила перенести заседание комитета Генассамблеи ООН из США
Россия предложила перенести заседание Первого комитета (Комиссия по разоружению) Генеральной ассамблеи ООН из США в другую страну, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".
РИА Новости вчера в 21:44
Кино
«Дылду» Балагова выдвинули на «Оскар»
Национальная служба новостей 24 сентября в 13:42
Кино
Глава Marvel Кевин Файги снимет продолжение «Звездных войн»
Глава киностудии Marvel Кевин Файги примет участие в работе над новым фильмом франшизы "Звездные войны" для Disney, сообщает THR.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
В России с октября по март ожидается аномальная погода
Как сообщает ТАСС, теплая она будет с октября по март на Севере, Европейской и Азиатской частях страны, а на Юге ожидаются не нормальные для региона холода.
Известия Мордовии 25 сентября в 08:08
Армия и оружие
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России
Япония внимательно следит за наращиванием военной мощи России, активизацией ее присутствия в мире и на Дальнем Востоке в частности, говорится в Белой книге обороны Японии за 2019 год, поступившей в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 21:31
Армия и оружие
В НАТО признали технологические успехи России
НАТО сталкивается с растущей конкуренцией в технологической сфере со стороны России и Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
РИА Новости вчера в 14:31
Технологии
Получающие госуслуги южносахалинцы окунутся в дополненную реальность
В настоящее время уже 43 муниципальные услуги южносахалинцы могут получить через портал госуслуг.
Сахалин.Инфо вчера в 22:49
Политика
В ЕАЭС ответили на критику Евросоюзом торговой сделки с Сербией
Переговоры Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Сербии о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) полностью завершены, и стороны готовятся подписать соглашение 25 октября.
РБК вчера в 07:56
Политика
Опубликованы кадры изнутри четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС
РИА Новости вчера в 15:15
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Москва 24 25 сентября в 11:49
Политика
Умер бывший президент Франции Жак Ширак
Коммерсантъ вчера в 06:24
Авто
Кроссовер Dongfeng AX4 выйдет на рынок России в декабре
Китайский бренд DFM планирует начать продажи своего нового небольшого кроссовера Dongfeng AX4 в России, при этом к официальным дилерам автомобили начнут поступать уже в декабре текущего года.
Новые автомобили 25 сентября в 22:32
Гаджеты
IPhone 12 будет похож на iPhone 4
В результате новая модель будет напоминать угловатый iPhone 4, который многими до сих пор признается самым красивым айфоном.
Вести.Хайтек 25 сентября в 11:37
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой весной
Вести.Ru вчера в 04:12
Происшествия
Девять человек эвакуированы с горящего на Волге сухогруза
Российская газета вчера в 22:59
Общество
Запрет курения на балконах в России поддержали
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал запрет на курение и приготовление шашлыка на балконе в России, назвав его «более чем верным решением».
Lenta.ru вчера в 10:06