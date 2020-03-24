Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruООН призвала снять все санкции из-за коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны «Большой двадцатки» снять все действующие в отношении других государств санкции для борьбы с коронавирусом.
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Мария Захарова
Генсек ООН призвал G20 отменить санкции для борьбы с пандемией коронавируса. Идея хорошая. Я бы немного ее доработала: ввести санкции в отношении тех, кто не отменил санкции.
— Мария Захарова, российский дипломатКоммерсантъ вчера в 15:25

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