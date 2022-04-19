"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля), чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров", - сказал Гутерреш журналистам.
17-летняя российская гольфистка Марта Сильченко сделала совместную фотографию с футболистами «ПСЖ» Лионелем Месси, Неймаром, Серхио Рамосом, Килианом Мбаппе и Маркиньосом во время своего пребывания в парижском отеле.
Страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, но продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.