Будьте в Плюсе

Генсек ООН призвал РФ и Украину к перемирию на время Пасхи

Правительствам России и Украины следует установить перемирие в честь Пасхи.
URA.Ru
"Сегодня я призываю к четырехдневной гуманитарной паузе на Страстной неделе, начиная с Великого четверга до пасхального воскресенья, (24 апреля), чтобы открыть ряд гуманитарных коридоров", - сказал Гутерреш журналистам.
РИА Новости
Гутерриш заявил о готовности ООН направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск в случае пасхального перемирия.
Реальное время
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
ТАСС

Подробнее о событии

Генсек ООН призвал Россию и Украину установить с 21 апреля пасхальное перемирие
Коммерсантъ11:59
Гутерриш призвал к гуманитарной паузе на Украине с 21 апреля
ТАСС11:46
Генсек ООН попросил Москву и Киев установить четырёхдневное перемирие
RT на русском11:19
Генсек ООН Гутерриш призвал установить на Украине пасхальное перемирие с 21 по 24 апреля
Lenta.ru11:27
Генсек ООН призвал РФ и Украину к перемирию на время Пасхи
URA.Ru11:27
Генсек ООН Гутерреш призвал Россию и Украину установить с 21 апреля «пасхальное перемирие»
РИА Новости11:25
Генсек ООН призвал РФ и Украину установить пасхальную гуманитарную паузу
Интерфакс11:35

Интересное

Из подвалов домов у завода «Азовсталь» к военным ДНР вышли 120 человек

Из подвалов домов у мариупольского завода «Азовсталь» к военным Донецкой народной республики (ДНР) вышли более 100 человек, сообщает Telegram-канал Wargonzo.
Lenta.ru12:27

ЦБ смягчил валютный контроль для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора

Банк России увеличил срок обязательной продажи иностранной валюты, зачисленной на счета компаний - экспортеров несырьевого неэнергетического сектора с 19 апреля 2022 года, с 3 до 60 дней.
ТАСС13:32

Медведев: Наемники на Украине, если не сдадутся, подлежат денацификации

Заместитель председатель Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обрисовал перспективы иностранных наемников, сражающихся на стороне Украины.
Российская газета14:46

В Мелитополе задержали корректировщицу огня украинских войск

В Мелитополе задержали корректировщицу огня, передавшую украинским военным информацию о расположении российских войск.
Lenta.ru13:05

Премьер Трюдо: Канада намерена поставить Украине тяжелую артиллерию

Канада намерена отправить Украине тяжелую артиллерию, детали этих поставок будут обнародованы в ближайшие дни, заявил во вторник премьер-министр североамериканской страны Джастин Трюдо.
РИА Новости15:13

Российская гольфистка сфотографировалась в одном лифте с Месси и Неймаром

17-летняя российская гольфистка Марта Сильченко сделала совместную фотографию с футболистами «ПСЖ» Лионелем Месси, Неймаром, Серхио Рамосом, Килианом Мбаппе и Маркиньосом во время своего пребывания в парижском отеле.
Чемпионат08:06

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине

Страны Запада намерены оказывать Украине дальнейшую финансовую и военную поддержку, но продолжают придерживаться позиции, что НАТО не должна становиться стороной конфликта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
РИА Новости14:49

Депутат Европарламента Яки призвал создать союз Польши с Украиной на фоне спецоперации РФ

Депутат Европарламента от польской партии «Право и справедливость» Патрик Яки призвал создать союз Польши с Украиной.
Lenta.ru14:20

S7 приостановила 19 апреля соглашение с международным альянсом Oneworld

S7 Airlines с 19 апреля приостанавливает действие соглашения с международным альянсом авиакомпаний Oneworld в связи с ограничением международного авиасообщения, сообщает компания.
РИА Новости15:02

Медведев заявил, что России нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО

Как отметил политик, в сегодняшней напряженной обстановке и научная, и технологическая сфера играют особую роль для обеспечения безопасности государства.
ТАСС10:33