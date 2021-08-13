RT на русскомГенсек ООН призвал «Талибан» прекратить наступление в АфганистанеГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «Талибан»* немедленно прекратить наступление в Афганистане.RT на русскомТакже в пятницу стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула.ИзвестияСитуация в Афганистане обострилась после вывода из страны американских военных.КоммерсантъЗа последние дни «Талибан» захватил ряд крупных городов и еще больше приблизился к столице Афганистана Кабулу.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРБКRT на русскомiReactorLife.ruГазета.RuЦарьградТелеканал RTVIРБКREGNUMНовостной фронтПрофильИзвестияТелеканал 360°Новый ДеньРосбалтПодробнее о событииГенсек ООН призвал «Талибан» немедленно прекратить наступлениеГазета.Ruвчера в 15:10ООН предостерегает талибов от силового захвата властиЭхо Москвы18:05Генсек ООН Гуттереш: в Афганистане ситуация выходит из-под контроляРИА Новостивчера в 15:18Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш высказался о ситуации в АфганистанеLenta.ruвчера в 16:15Генсек ООН заявил о выходе ситуации в Афганистане из-под контроляВзгляд.ру17:38Генсек ООН призвал «Талибан» прекратить наступление в АфганистанеRT на русскомвчера в 15:05Генсек ООН заявил, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроляТАССвчера в 15:21Показать ещёОценить27Поделиться