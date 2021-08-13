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Генсек ООН призвал «Талибан» прекратить наступление в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал «Талибан»* немедленно прекратить наступление в Афганистане.
RT на русском
Также в пятницу стало известно, что боевики движения «Талибан» захватили административный центр афганской провинции Логар — город Пули-Алам, который располагается в 50 км к югу от столицы страны Кабула.
Известия
Ситуация в Афганистане обострилась после вывода из страны американских военных.
Коммерсантъ
За последние дни «Талибан» захватил ряд крупных городов и еще больше приблизился к столице Афганистана Кабулу.
РБК

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